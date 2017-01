Urheilun parissa asenteet päihteisiin ovat tiukentuneet

Alkoholiin ja tupakkaan suhtaudutaan nuorten keskuudessa kielteisemmin kuin aiemmin. Esimerkiksi nuorten tupakointi on tutkimusten mukaan vähentynyt erityisesti vuosituhannen vaihteen jälkeen. Vuoden 2015 tietojen mukaan 16–18-vuotiaista tytöistä tupakoi 13 ja pojista 14 prosenttia.

Raittiiden nuorten määrä on lisääntynyt 2000-luvun alusta ja noussut edelleen vuoden 2013 jälkeen. Kuukausittain alkoholia käyttävien osuudet vähenivät edelleen muilla paitsi 18-vuotiailla tytöillä. Viikoittain alkoholia käyttävien osuudet ovat vähentyneet vuoden 2009 jälkeen kaiken ikäisten tyttöjen ja poikien keskuudessa.

Yhteiskunnassa vallitseva trendi näkyy myös urheilijoiden asenteissa päihteitä kohtaan.

– Asenne muuttuu koko ajan enemmän siihen suuntaan, että urheilu ja päihteet eivät kuulu yhteen. Valistus on muuttunut myös, entisen tuomitsemisen sijasta nykyään keskustellaan yhdessä nuorten, vanhempien ja valmentajien kanssa ja sovitaan pelisäännöistä harrastuksen parissa sekä esimerkiksi pelimatkoilla, Liikuntajärjestö Valon, nykyisen Olympiakomitean asiantuntija Eija Alaja kertoo.

Tupakka ja alkoholi mielletäänkin jo hyvin epäurheilijamaisiksi tuotteiksi. Toisin on nuuskan laita. Nuuskaamista pidetään hyväksyttävämpänä kuin tupakointia.

– Nuuskaan suhtaudutaan paljon positiivisemmin. Taustalla on osaltaan tiedon puute, joka on myötävaikuttanut sen mielikuvan syntyyn, että nuuskaaminen on urheilijalle jotenkin ok. Nuuskan haittavaikutuksia urheilusuoritukseen ei ole vielä täysin ymmärretty. Tämän mielikuvan korjaamiseksi tehdään koko ajan töitä, Alaja jatkaa.

Melko uuden ilmiön ovat luomassa sähkösavukkeet, joita vuonna neljännes nuorista oli vähintään kokeillut vuonna 2015. Vuosien 2013 ja 2015 välillä sähkösavukekokeilut yleistyivät. Niiden päivittäinen käyttö on kuitenkin vähäisempää. 18-vuotiaista pojista 3,5 prosenttia ja 16-vuotiaista pojista 1,2 prosenttia käytti sähkötupakkaa päivittäin.

Sähkötupakka on sähköllä toimiva, perinteistä tupakkaa ja sen käyttöä imitoiva laite. Laitteita on sekä kertakäyttöisiä että useita kertoja käytettäviä malleja. Useimmiten sähkötupakka koostuu kolmesta osasta: patruunasta, lämmityselementistä ja pienestä ladattavasta akusta. Lisäksi sähkötupakassa voi olla värillinen led-valo, joka saa laitteen näyttämään palavalta savukkeelta.

Sähkötupakkaa on sekä nikotiinia sisältävänä että nikotiinittomana versioina.

Tupakan puru on sähkötupakassa korvattu nesteellä, jota kuumentamalla laitteesta on mahdollista imeä höyryä. Perusaineina nesteessä käytetään glyserolia tai propyleeniglykolia, jotka ovat myös tehdasvalmisteisten savukkeiden sekä kosmeettisten tuotteiden ja joidenkin elintarvikkeiden lisäainesosia.

Sähkösavukkeiden ja niissä käytettävien nesteiden turvallisuutta ja haitattomuutta ei ole osoitettu. Sähkösavukenesteistä ja sähkösavukkeista vapautuvasta höyrystä on löytynyt terveydelle haitallisia aineita. Niiden pitoisuudet ovat olleet pienempiä kuin tupakansavussa.

Sähkösavukkeen käytössä muodostuvasta höyrystä on löydetty syöpävaarallisia yhdisteitä, joita esiintyy myös tupakansavussa. Niiden pitoisuudet ovat olleet tupakansavua pienempiä. Sähkösavukelaitteiden ja niissä käytettävien nesteiden laatu on ollut joissain tutkimuksissa epätasainen. On myös tutkimuksia, joissa epäpuhtauksia ja haitta-aineita ei ole löytynyt ja ilmoitettu nikotiinipitoisuus on vastannut hyvin sähkösavukenesteen koostumusta.

Pitkäaikaiskäytön terveysvaikutukset ovat vielä tuntemattomia.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, EHYT ry, Nuorten terveystapatutkimus 2015