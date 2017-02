Helin Lempäälän sosiaali- ja terveysjohtajaksi

Lempäälän kunnanvaltuusto valitsi keskiviikkona 27. maaliskuuta kunnan sosiaali- ja terveysjohtajan virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Vesa Helinin. Helin toimii tällä hetkellä Akaan perusturvajohtajana.

Virkaa haki yhteensä 26 hakijaa, joista yhdeksän kutsuttiin haastatteluun. Valintaprosessi oli monivaiheinen, sillä soveltuvuusteihin hakijoista kutsuttiin viisi henkilöä.

Lempäälän pitkäaikainen sosiaali- ja terveysjohtaja Raimo Nieminen jää eläkkeelle ensi helmikuussa. Hänen seuraajansa voi aloittaa työn jo ensi kesänä.

Keskiviikkona jo puoliltapäivin valtuustoseminaarin merkeissä työskentelynsä aloittaneen Lempäälän kunnanvaltuuston kokous sujui puheenjohtaja Juha Kuisman (kesk.) johdolla juohevasti ilman äänestyksiä ja soraääniä.

Valtuusto nimitti yksimielisesti ensi vuoden alusta toimintansa aloittavan Lempäälän Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäseniksi Mikko Nurmisen (sd.), Annele Matintuvan (kesk.), Heikki Hakalan (kok.), Tuula Grönforsin (vihr.) ja Veijo Niemen (peruss.). Nurminen toimii johtokunnan puheenjohtajana.

Lempäälän kunnan vesihuoltolaitos muuttuu 1. tammikuuta 2014 alkaen liikelaitokseksi huolehtien toiminta-alueensa vesihuollosta kunnanvaltuuston hyväksymien tavoitteiden mukaan.

Lempäälälle ensimmäinen

hyvinvointikertomus

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ja muutosesityksittä kunnan ensimmäisen hyvinvointikertomuksen, joka ulottuu vuosille 2013–16. Hyvinvointikertomukseen kuntaa velvoittaa terveydenhuoltolaki, jonka mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin.

Kertomusta valtuustolle esitteli työn koordinaattorina toiminut suunnittelija Tuula Salminen. Lempäälä on kasvava kunta, jonka huoltosuhde on kuitenkin heikkenemässä. Huostaanottoja Lempäälässä on vähemmän kuin seudulla yleensä.

– Koulutustaso on korkea, joka näkyy sairastavuustilastoissa myönteisesti. Ikävakioitu sairastavuusindeksi on alhainen, sanoi Salminen, joka näkee kertomuksen osoittavan parantamisen varaa olevan muun muassa asuntotuotannossa:

– Itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten asuntotarve on tällä hetkellä tarjontaa suurempaa. Kehittämiskohteena eri väestöryhmät on huomioitava asumisen suunnittelussa ja rakentamisessa.

– Asukkaamme voivat useilla mittareilla mitattuna hyvin. Lempäälässä on panostettu henkilöstöresursseihin. Toivoa sopii, että hyvinvointikertomuksia luetaan myös Arkadianmäellä, sanoi Saana Raatikainen (vihr.),

Heska Korhonen (kok.) kaipasi seuraavien hyvinvointikertomusten tekoon vertailua siitä, ovatko lain minimivaatimukset täyttyneet.

– Terveyttä ja hyvinvointia voi edistää monella tavalla. Tärkeintä on muista yksilön oma vastuu, sanoi Korhonen korostaen, että valtuutettujen pitäisi suhtautua kriittisesti ja harkiten uusiin kehityssuunnitelmiin.

Hannu Lehikoinen (vas.) vastasi Korhoselle, että usein käy niin, että kun penneissä säästää, markkoja menee. Esimerkiksi hän mainitsi diabeetikkojen hoitokustannukset, joissa syntyy selvää säästöä, mikäli resursoimalla hoitohenkilöstöön ehkäistään diabeetikkojen kalliiksi käyvien lisäsairauksien syntymistä.