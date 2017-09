Ståhlberg avaa uuden kahvilakulttuurin Lempäälään

Kun paha huimauskohtaus yllättää, voi tulla ensimmäisenä mieleen, että nyt katkesi verisuoni päästä tai vähintäinkin aivokasvain olisi oireiden taustalla. Dramaattisimmillaan tilanteeseen liittyvät voimakkaat oksennukset ja täydellinen tasapainon menetys. Vaikka tilanne on tällöin äärimmäisen hankala, taustalla onneksi harvoin on todella henkeä uhkaava tilanne. Parhaimmillaan oikea apu poistaa vaikeatkin oireet nopeasti.

Huimaus on oire, jonka suurin osa ihmisistä tulee kokemaan elämänsä jossain vaiheessa. Oire voi tuntua pyörimisenä, kaatamisena, keinumisena tai vain pahoinvointina. Lievimmillään kyse on lapsena alkavasta matkapahoinvoinnista tai pyörityksen tunteesta vaikkapa karusellin jälkeen. Iän myötä huimaus-oireen todennäköisyys lisääntyy niin, että vanhuusiässä lähes jokainen on kärsinyt jonkintyyppisestä huimauksesta.

Terveydenhuollossa huimaus oli pitkään ns. ”roskakoppadiagnoosin” maineessa ja suuri osa potilaista jäi ilman kunnollista apua. Tämä johtui pääosin kuitenkin siitä, että kunnollisia hoitokeinoja ei ollut tarjolla. Lisäksi huimauksen selvittely ja hoito on varsin aikaa vievää ja kireellisessä terveyskeskusarjessa aikaa ei tahdo löytyä. Vaikka tänä päivänä hoitokeinoja onkin tarjolla, vaatii tarkka diagnostiikka paljon kokemusta ja se on edelleen hyvin aikaavievää.

Ihmisen tasapainon ylläpitämiseen osallistuvat korvissa sijaitsevat tasapainoelimet, silmät ja niskalihasten venytysanturit. Näistä tulevan informaation koordinoi pikkuaivot ja lopulta vielä tiedostava aivokuori. Tyypillisimmillään tasapainoelimissä oleva vika aiheuttaa pyörittävää huimausta ja vaikkapa niskalihasten kireys epämääräistä keinutusta. Toisaalta tasapainoelimien piilevä vika aiheuttaa niskalihasjännitystä ja tämä taas pahentaa huimausta eli kyseessä on selvä noidankehä. Tasapaino-ongelmien taustalla voi olla monta yhtäaikaista tekijää ja tästä syystä puhutaankin usein ns. pinkkateoriasta. Vaikka pinkasta kaikkia syitä ei voisikaan poistaa, voi jonkin osan hoito lieventää oiretta.

Nykyään katsotaan, että ns. hyvänlaatuinen asentohuimaus on vähintäänkin osatekijänä monen huimauksen taustalla. Perinteisessä Ménière´n –taudissakin (huimaus-humina- huonokuuloisuus) saa usein apua huimausoireeseen tekemällä asentohuimauksen asentohoitoja. Myös vaikean huimauksen aiheuttavassa tasapainoelimen tulehduksessa eli ns. vestibulaarineuroniitissakin käytetään asentohoitoja lievittämään huimausta. Joskus voidaan huimausoireen kehittyminen vestibulaarineuroniitiksi estää aloittamalla asentohoidot heti huimaksen ilmaannuttua. Tämä edellyttää tietenkin nopeaa ja tarkkaa diagnostiikkaa. Asentohuimauksesta voivat kärsiä kaikenikäiset.

Iän myötä hyvän lihaskunnon merkitys tasapainon säätelyssä alkaa korostua. Erityisen tärkeässä roolissa ikäihmisillä ovat alaraajojen lihakset. Jos jaloista lihasvoima puuttuu ja jäljellä on lähinnä enää luut, ei tasapainon ylläpito onnistu. Nuoremmilla ongelmana saattaa olla niska-hartialihasten jännitystilat esimerkiksi tietokoneen tai kännykän käyttöön liittyen.

Huimausta voi liiittyä myös moniin muihin sairauksiin ja myös lääkehoitoihin. Harvinaisemmissa tapauksissa kyse voi olla myös aivosairauksista, jopa aivokasvaimista. Syiden moninaisuuden takia on hyvä ainakin joskus selvittää taustat kunnolla ennenkuin ryhdytään vain hoitaamaan itse oiretta. Toisinaan tarvitaan jopa aivojen ja kaularangan magneettikuvauksia.

Dramaattisen, makuulla ilmenevän kovan kiertohuimauskohtauksen taustalla on yleensä hyvänlaatuinen asentohuimaus. Tällainen tilanne voidaan hoitaa usein yhdellä hoitokerralla, vaikka hoito voi hetkelllisesti olla jopa tilannetta pahentava. Oheisessa kaaviossa on esitetty yhdentyyppisen asentohuimauksen hoito Lempertin asentohoidolla. Koska taustalla voi olla molempien tasapainoelinten osalta kolmen eri kaarikäytävän ja vielä näiden erilaisten yhdistelmien aiheuttama huimaus, on oikean diagnostiikan merkitys huomattava.

Vaikka joskus huimauksen hoito voi onnistua lähes yhdellä hoitokerralla, on tavallisempaa kuitenkin se, että asentohoitoja joudutaan tekemään useampana päivänä. Joskus oireettomuus voi vaatia hoitojen tekemistä lähes päivittäin kuukausien tai vuosien ajan.

Huimauksen hoidossa voidaan tarvita myös erilaisia lääkehoitoja. Taustalla olevat muut sairaudet ja niiden hoidot vaativat myös huomiota. Lihaskunnon ylläpitäminen ja oikeat työasennot ovat tärkeitä vaikkapa niska-hartiavaivojen vähentämisessä. Istumisen vähentäminen on tärkeää tässäkin asiassa.

Huimausoireen yhteydessä on hyvä muistaa, että taustalla oleva syy voi ajan kuluessa vaihtua ja esimerkiksi asentohuimausta aiheuttava tasapainoelimen kaarikäytävä voi vaihtua toiseksi. Tästä syystä voi käydä niin, että aikaisemmin saadut hoito-ohjeet eivät enää toimikaan, vaan tarvitaan uudet ohjeet.

”Paranin vaikka en uskonut”

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoidot saattavat tuntua niin yksinkertaisilta, että on vaikea uskoa niiden tehoon. Näin kävi myös lempääläisellä Irma Aaltosella, joka sai oman huimauksensa kuriin oikeilla asentohoidoilla.

– Minulla alkoi huimausta ilmetä joitakin viikkoja sitten yhtenä aamuna, kun olin nousemassa sängystä. Oli pakko odottaa ennenkuin lähdin liikkeelle. Sitten samana iltana alkoi sänky pyöriä, kun menin nukkumaan. Seuraavina päivinä huimausta tuntui pystyssä ollessakin erilaisiin päänliikkeisiin liittyen, muistelee Irma Aaltonen oireiden alkua.

Hänellä oli vuosia sitten ollut kova huimauskohtaus, johon liittyi oksenteluakin. Tällöin tilannetta ei hoidettu mitenkään vaan se asettui lopulta itsekseen. Nyt kuitenkin tilanne oli senverran hankala ja pitkittynyt, että hän päätti kysyä apua.

– Törmäsin sattumalta töissä korvalääkäri Jorma Lehtiseen, ja kerroin hänelle asiasta. Samantien lähdimme hänen vastaanotolleen ja asiaa alettiin tutkia, Aaltonen kertoo.

– Minun tapauksessani huimausta aiheuttavan tasapainoelimen osa-alueen ja vikapuolen löytäminen oli kovan työn takana. Kun sitten päästiin hoidon aloitukseen, tuntui oireisto lievenevän heti vastaanotolla.

Irma Aaltonen sai mukaansa hoito-ohjeet, ja hänen käskettiin tehdä kahta erityyppistä asentohoitoa alkuun ainakin kahdesti päivässä. Hieman häntä ihmetytti, että mukaan ei tullut mitään perinteistä lääkehoitoa, vaan pelkät asentohoito-ohjeet.

Hän kuitenkin aloitti asentohoidot kotona ohjeiden mukaan, eikä ehtinyt tehdä niitä kuin kahtena päivänä, kun oireet hävisivät.

– Kyllä minä kovasti hoitojen tehoa epäilin, vaikka en sitä Lehtiselle sanonutkaan.

Kaikesta huolimatta paranin, eivätkä oireet ole palanneet, naurahtaa Irma Aaltonen lopuksi.

Teksti: Jorma Lehtinen

Kuva: Jorma Lehtinen