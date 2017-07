Kannattajille: Lisää paikkakuntalaisia pelaajia

jatkaa Lempäälän Kisan Mestis-joukkueen päävalmentajana. Kuusela edustaa Kisassa jatkuvuutta, sillä hän on ollut liki koko 11-vuotisen Kisan Mestis-taipaleen ajan joukkueessa mukana jossain roolissa. Alussa joukkueen pelaajana, sittemmin apuvalmentajana, yhden periodin pääluotsina ja nyt keväästä 2016 lukien uudelleen joukkueen ykköspiiskurina.Päätös jatkosta oli sekä seuralle että Kuuselalle helppo: kysyntä ja tarjonta kohtasivat. Kuusela on siviiliammatiltaan Hakkarin yläkoulun erityisopettaja, mutta on nyt opintovapaalla ja hän suorittaa valmennuksen ammattitutkintoa.– Viime kaudella teimme paljon hyviä asioita, kokosimme ultratasaisessa runkosarjassa 15 pistettä enemmän kuin kautta aiemmin, mutta silti emme yltäneet tavoitteeseemme eli pudotuspeleihin. Se jäi kaivelemaan ja tuo lisää virtaa tulevaa kautta ajatellen, tuumaa Kuusela, jonka aisaparina jatkaa niin ikään tuttu mies edellissesongolta eliKolmatta pyörää tiimiin etsitään, sillä pitkäaikainen LeKin taustatekijä, maalivahtivalmentajan ja joukkueenjohtajan rooleissa ollutsai Kiinasta KHL-organisaatio Kunlunista vastustamattoman tarjouksen ja Korhonen siirtyi itään.– Oma tavoitteeni on, että ensi kaudella LeKi menestyy, sillä joukkueen pärjäämisestä parhaat kiksit saa valmennuskin. Pidemmällä aikavälillä tahtoni on päästä mukaan näkemään ja tekemään töitä johonkin jääkiekon huippuammattilaisorganisaatioon, paaluttaa Kuusela.Kisa muutti toimintapaansa viime kaudeksi. Lyhyistä pelaajien lainapesteistä luovuttiin, näin joukkueen kokoonpano rauhoittui, eikä takavuosien massiivista pelaajaruljanssia Lempäälässä koettu.– Viime kaudella ajoimme uutta strategiaa sisään eli satsasimme nuoriin pelaajiin ja liigakumppaneiden kanssa sovimme pitkistä pelaajalainoista. Homma toimi hyvin, tällä tiellä jatkamme ensi kaudellakin.Asiat Tapparan ja HPK:n kanssa on jo sovittu, mutta myös Ilves on yhteistyökuvioissa mukana jatkossakin. Kukin seura laittaa Kisaan pitkillä, jopa koko kauden mittaisilla, lainoilla tukun nuoria pelaajia kypsymään. Viime kaudesta vastaavista oli mainioita esimerkkejä, kuten esimerkiksi Tapparan maalivahti, Ilves-hyökkääjäja HPK-pakki– Ylpeä pitää olla siitäkin, että moni kaveri loikkasi meiltä liigaan kesken kauden, sanoo Kuusela ja luettelee kommenttinsa tueksi muun muassajanimet.– LeKi-kasvatti Luodon Joonaakin kaavailtiin vuosi sitten kesällä pelaajaksi, joka ehkä mahtuisi nippanappa Mestiksessä pelaamaan. Kaveri teki kuitenkin läpimurron Tapparan kivikovaan rosteriin, pelasi 20-vuotisten MM-kisoissa ja oli pudotuspeleissäkin kaukalon puolella kultajoukkueen monessa matsissa. Eli paljon teimme oikeita juttuja, Kuusela kehaisee aivan aiheesta.Tulevan kauden askelmerkkejä on otettu muillakin sektoreilla kuin liigayhteistyössä. Kisa tulee esiin lähiaikoina julkistamalla tukun pelaajasopimuksia. Niin sanottuja omia sopimuspelaajia tulee olla minimissään 15 kappaletta.– Teemme sopimuksia varmasti useamman viime kauden pelaajan kanssa. Oma runko on oltava aina kunnollinen, alleviiivaa Kuusela.Mukana sopimusneuvotteluissa ovat olleet muun muassa viime kauden LeKin A-nuorten tehotykitja, kuten myös oman kylän miehetjaSamalla, kun joukkueen urheilullista iskua hiotaan, on Kisalla vakaa aikomus kehittää arjen sujumista eli uusia tekijöitä joukkueen taustalle on haettu ja haetaan aktiivisesti lisää. Talousasiat antavat omat rajoituksensa, noin 250 000 euron kausibudjetin hankkiminen ei synny sormia napsauttamalla. Käynnissä olevasta osekeannista toivotaan Mestis-toiminnalle piristysruisketta.– Käynnissä olevaa osakeantia tulemme markkinoimaan kevään ja alkukesän aikana ponnekkaasti, tavoite on saavuttaa 20 – 30 000 euron suuruinen potti, mistä summasta vielä olemme jäljessä, tiedottaa LeKi Hockey Oy:n puheenjohtaja