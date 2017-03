Nimi pysyy, valikoima laajenee

Sisä-Suomen poliisilaitos on julkaissut vuodelta 2016 poliisin toimintaan liittyviä tilastoja kunnittain. Lempäälässä kaikkien rikosten yhteenlaskettu määrä väheni vuodesta 2015 vuoteen 2016 yhdeksän prosenttia. Vesilahdessa vastaavasti kaikkien rikosten yhteenlaskettu määrä palasi vuoden 2014 tasolle. Kasvua oli viime vuodesta 22 prosenttia. Rikosten selvitysprosenteissa oli molemmissa kunnissa lievää laskua. Myös tutkinta-ajat olivat pidentyneet edellisvuodesta.

Vesilahdessa väkivaltarikosten selvitysprosentti oli vuonna 2015 täydet sata, vuonna 2016 selvitysprosentti oli laskenut 73:een. Lempäälässä väkivaltarikosten selvitysprosentti oli 84,5 ja 79,1 vuonna 2016.

Omaisuusrikosten määrä väheni niin Lempäälässä kuin Vesilahdessa vuodesta 2015, runsaat kymmenen prosenttia kummassakin. Moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia oli Lempäälässä 17 ja Vesilahdessa yksi. Varkauksia Lempäälässä oli yhteensä 158, kun niitä oli vuotta aiemmin 237. Vesilahdessa varkauksien yhteenlaskettu määrä aleni vuoden 2015 28 tapauksesta 22:een vuonna 2016. Ryöstöjä tehtiin Lempäälässä neljä. Vesilahdessa ei tapahtunut yhteen ryöstöä 2015–16.

Petosrikosten määrä kasvoi Lempäälässä vuoden 2015 93 tapauksesta 150:een vuonna 2016. Vesilahdessa tehtiin kolme petosrikosta vuonna 2016.

Väkivaltarikokset vähenivät Lempäälässä 11 prosenttia ja 15 prosenttia Vesilahdessa. Lempäälässä tehtiin 81 pahoinpitelyä ja Vesilahdessa 11. Pahoinpitelyistä yksi oli törkeä Lempäälässä, Vesilahdessa ei yhtään. Kummassakaan kunnassa ei tehty yhtään henkirikosta. Lempäälässä oli neljä henkirikoksen yritystä.

Seksuaalirikoksia oli vuonna 2016 Lempäälässä yhteensä seitsemän, joiusta raiskauksia kaksi ja lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä viisi. Vuonna 2015 seksuaalirikoksia tehtiin Lempäälässä 17. Vuonna 2016 Vesilahdessa ei ilmoitettu poliisille seksuaalirikoksia.

Huumausainerikokset olivat Lempäälässä edellisvuoden tasolla. Huumausainerikoksia oli 62, joista viisi oli törkeää huumausainerikosta. Vesilahdessa poliisin tietoon tuli yksi huumausainerikos vuonna 2016.

Rattijuopumusten määrä lähti laskuun molemmissa kunnissa vuonna 2016. Niitä oli Lempäälässä enää 47, kun niitä oli vuotta aiemmin 58. Tapauksista 21 oli törkeitä rattijuopumuksia. Vesilahdessa rattijuopumusten määrä laski vuoden 2015 seitsemästä tapauksesta neljään vuonna 2016. Rattijuopumuksista kaksi oli törkeitä.

Liikenteen automaattivalvonta ei ole levinnyt kaikkiin Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueen kuntiin eivätkä tilastot ole ylinopeus- ja muiden liikennerikkomusten osalta kaikin osin siksi vertailukelpoisia. Alueella on 45 kuntaa, joista osassa ei ole kiinteää automaattista liikennevalvontaa. Joissakin kunnissa suoritteita oli muutamia, jolloin kyse on liikenteen automaattivalvonnan siirrettävän yksikön suoritteista. Täysin suoritteettomia kuntia on Sisä-Suomessa 11 kappaletta.