Ravintolapäivää vietettiin koiramaisissa tunnelmissa

Katariina Kivi, 10, ja Christina Kortet, 9, ovat tomeria nuoria naisia. Nuoresta iästään huolimatta tytöillä on jo kesätyöpaikka takataskussa. Parivaljakko nimittäin työllistää itse itsensä. He pitävät pyörien päällä liikkuvaa, söpöä pikku kioskia heinäkuussa Kuokkalankosken markkinoilla.

Liikeidea on yksinkertaisen toimiva: karkkia, limsaa ja muita herkkuja. Sellaista, mikä varmasti tekee kauppansa. Ja totta kai tekee, kun tiskin takana hymyilee kaksi nättiä tyttöä.

Kioskin pitäminen vaatii sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä. Tämä ei ole mikään ongelma. Projektia on valmisteltu talvesta asti, ja kevään aikana kaksikko on päässyt jo harjoittelemaan asiakaspalvelua.

Kun yrittäjä tuottaa toiminnallaan voittoa, on mietittävä myös sitä, mihin viivan alle jääneen summan sijoittaa. Mitä tytöt aikovat tienaamillaan rahoilla hankkia?

– Ostamme hevosen, ratsastusta harrastavat tytöt sanovat miettimättä.

– Tai sitten vaatteita.

Christinalla on ainakin kova luotto, että kauppa käy.

– Me ollaan bisnesnaisia!

Yrittäjän arki tullut tutuksi

Tytöillä on asiakaspalvelussa vaadittavaa reippautta vaikka muille jakaa. Ja rutiiniakin löytyy, sillä kioskinpitoa on jo treenattu Christinan takapihalla.

Katariinalla ja Christinalla ovat myös bisnesmaailman lainalaisuudet hyvin hanskassa. Christinan äiti Satu Pasanen on perehdyttänyt tyttöjä jonkin verran kirjanpidon, laskutuksen ja verotuksen kiemuroihin.

Yrittäjän arki on tullut muutenkin tutuksi. Kioskirakennus on rakennettu talvella Christinan isäpuolen Antti Pasasen kanssa, ja etukäteismarkkinointia on tehty lähialueella.

– Naapuruston lapset ovat olleet todella kiinnostuneita kioskista, Satu Pasanen kertoo.

Hygienista ja ekologista

Ennen kuin h-hetki koittaa, pitää Katariinan veli Antti myyjäkaksikolle hygieniakoulutusta. Antti on suorittanut koulussa hygieniapassin.

Lain mukaan hygienian on oltava tip top, jos kauppaa helposti pilaantuvia tuotteita. Tyttöjen tapauksessa ei näin ole, mutta hyvästä hygieniasta ei ole ikinä haittaa.

Ekologisuuttakaan projektissa ei ole unohdettu. Satu Pasanen kertoo, että kioski on tehty lähestulkoon kokonaan kierrätysmateriaaleista. Itse koppi on vanerinen laatikko, joka olisi muuten joutanut roskiin. Kattomateriaalit ja naulat ovat jäänet yli aiemmista remonteista, samoin maalit.

Satu-äiti pitää kioskihanketta kokonaisuudessaan erittäin opettavaisena. Katariina ja Christina saavat soveltaa koulussa oppimaansa käytäntöön. Esimerkiksi matematiikan opiskeluun saa uutta potkua, kun näkee, miten laskuja sovelletaan koulun ulkopuolisessa elämässä.