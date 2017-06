Kallista kyytiä kouluun

Seudullinen joukkoliikenne uudistui kesäkuun lopussa, jolloin sen toiminta-alue laajentui ja linjastot sekä bussien numerot menivät uusiksi. Kuljulaisille uudistus on tuottanut päänvaivaa. Moni on havahtunut siihen, että matka Kuljusta Sääksjärvelle on nyt kalliimpi.

Hinnannousu johtuu vyöhykkeen ylityksestä. Tampereen joukkoliikenne jakautuu tätä nykyä kolmeen vyöhykkeeseen, joista 1- ja 2-vyöhykkeiden raja kulkee Sääksjärvellä kemiantehdas Kiilto Oy:n tuntumassa. Kiillon kohdalla oleva pysäkki on viimeinen kakkosvyöhykkeen pysäkki.

Muutos tuntuu etenkin niissä kuljulaisperheissä, joissa nuori käy Sääksjärvellä koulua, eikä hän ole oikeutettu kunnan ilmaiseen koulukuljetukseen. Kummeksuntaa on herättänyt se, että nuoret maksavat vyöhykkeet ylittävistä matkoistaan saman verran kuin aikuiset.

Kuljulaisen Sanna Juujärven 13-vuotias tytär Jasmin on sään kylmentyessä joutunut turvautumaan joukkoliikenteeseen. Kun hän kulkee julkisen liikenteen bussilla Kuljusta Sääksjärven kouluun, kertalipun hinta on viisi euroa.

– Jos Jasmin menee kertalipulla, koulumatkalle tulee hintaa 10 euroa päivässä. Jos hän valitsee 180 vuorokautta voimassa olevan 30 matkan sarjalipun, se maksaa saman kuin aikuistenkin, siis 96 euroa. Jos kulkeminen on päivittäistä, sarjalippu on kolmessa viikossa käytetty, Sanna Juujärvi kuvaa.

– Tässä laitetaan nuoret joukkoliikenneuudistuksen maksumiehiksi, hän puuskahtaa.

Kunnan koulukuljetusperiaatteiden mukaan oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus, jos hänen koulumatkansa on yli viisi kilometriä. Jasmin Juujärvellä etu on parista sadasta metristä kiinni.

– Asumme Kuljun koulun vieressä ja matkaa meiltä Sääksjärvelle tulee 4 kilometriä 850 metriä. Jasmin kulki alkusyksyn pyörällä kouluun, mutta talvisaikaan pyöräily ei oikein käy, Sanna Juujärvi kertoo.

Asia ei kosketa yksin Juujärviä. Sääksjärvellä käy koulun tietojen mukaan 168 yläkoululaista oppilasta, joiden postiosoite on 37560 Lempäälä, mutta osa heistä tulee hyvinkin läheltä, esimerkiksi Kukonkorven alueelta, ja 67 heistä on koulumatkan pituuden vuoksi oikeutettu koulumatkakorttiin.

Tampereelle matkustavat hyötyvät eniten

Vyöhykkeiden rajoista on päättänyt Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa jokaisella kunnalla on edustajansa. Rajaehdotukset ovat myös käyneet aikoinaan kunnassa lausuntokierroksella.

Tampereen joukkoliikenteen asiakaspalvelupäällikkö Tanja Lehtonen kertoo 1- ja 2-vyöhykkeiden perustuvan yhdyskuntarajoihin, ei niinkään kuntarajoihin.

– On arvioitu, että tällä tavalla suurin osa hyötyy uudistuksesta. Suurin osa Sääksjärveltä matkustaa Tampereelle päin. Ykkösvyöhykkeen sisällä asuu valtaosa seudun väestöstä, Tanja Lehtonen kertoo.

Joukkoliikennelautakunnan Lempäälän edustajan Veijo Niemen (ps.) mukaan joukkoliikennettä uudistettiin EU:n palvelusopimusasetuksen mukaiseksi. Tällöin liikenne järjestetään kilpailutuksen perusteella.

– Mitä useampi käyttää joukkoliikennettä, sitä vähemmän kunnalle jää loppukädessä maksettavaa. Liikennöitsijät tekevät tarjoukset, millä hinnalla he ajaisivat jonkin tietyt linjat. Jos hyväksytty tarjous jostain linjasta on vaikkapa miljoona euroa ja summa kertyy lipputuloista, ei kunta joudu verovaroista maksamaan erotusta.

Vuonna 2016 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä on tarkoitus siirtyä kuuden vyöhykkeen kaarimalliin. Ennen sitä vyöhykerajoja ei Niemen mukaan olla rukkaamassa.

– Tällä mallilla ymmärtääkseni mennään vuoteen 2016, Niemi toteaa.

– Nopeaa ratkaisua ei ole tulossa. Toki tämäkin tiedostetaan, että vaikka valtaosa on hyötynyt muutoksesta, raja ei ole suotuisa kaikkien kohdalla, Tanja Lehtonenkin toteaa.

Tanja Lehtonen huomauttaa entisen seutulipun olevan yhä käytössä.

– Seutulippu on 79 euroa ja sisältää rajattoman määrän matkoja kaupunkiseudun kunnissa.

Edullisemmat liput myös nuorille?

Sääksjärven ja Kuljun koulujen vanhempainyhdistykset harkitsevat avoimen kysymyksen jättämistä kuntaan asiasta. Kuljulainen Birgit Hiltunen toivoo päättäjiltä vastausta siihen, voisiko nyt eriarvoisessa asemassa olevilla kuljulaisnuorilla olla samat hinnat kuin ykkösvyöhykkeessä kulkevilla on.

– Hinta on kohtuuton, kun puhutaan koululaisista, joiden täytyy käydä yläkoulua kolme vuotta, Birgit Hiltunen toteaa.

Hiltunen ja Sanna Juujärvi huomauttavat, että kunnassa halutaan elävöittää keskustaa. Nyt sääksjärveläisten on kuitenkin kalliimpaa tulla Lempäälän keskustaan kuin mennä Tampereelle. Se ei ole kunnankaan etujen mukaista, Juujärvi toteaa.