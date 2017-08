Luomukukko on onnenkukko

Carl Samson of Brunnila ottaa saamansa huomion rennosti. Arviolta tonnin painonen sonni saa uteliaat katsojat parveilemaan aitauksen ympärillä ja hämmästelemään sen komeankokoista olemusta. Omistaja Timo Mäki-Laurila kehottaa kuitenkin pysymään eläimen sarvien ulottumattomissa.

Sonni on saapunut 23 lajitoverinsa kanssa Narvaan Tiina ja Sami Jutilan tilalle Suomen Highland Cattle Clubin vuosinäyttelyyn. Vuosinäyttely on teettänyt Jutilan tilalla vuoden verran töitä ja paperisota on ollut melkoista.

– Homma ei pyörisi ilman vapaaehtoisporukkaa. Olemme tosi suuressa kiitollisuudenvelassa kaikille talkoolaisille, Tiina Jutila kiittelee.

Skotlannin Ylämailta kotoisin olevaa rotua arvostelemaan oli saapunut skotlantilainen Hugh MacPhail. Rodulla ja sen jalostuksella on Skotlannissa pitkät perinteet. Useita Ylämaankarjanäyttelyitä pitkin maailmaa tuomaroinut MacPhail arvioi muun muassa eläinten ulkonäköä, luonnetta ja lihaksistoa.

Yksivuotiaiden hiehojen sarjan kakkonen saa kehuja erittäin kauniista päästään, mutta voittaja on toiseksi tullutta paremmassa lihassa. Muut kilpailujat saavat kritiikkiä esimerkiksi liian heikoista jaloista. Esittelijän tulee tuntea eläin hyvin ja kysyttäessä osata kertoa esimerkiksi sen ikä päivän tarkkuudella. Eläinten taas tulee sietää MacPhailin tunnustelua ja koskettelua.

Ylämaankarjaa on Suomessa noin 10 000 yksilöä. Määrä on jatkuvassa kasvussa. Punkalaitumelta Vesilahdelle saapuneet Carl Samson of Brunnilan omistajat Anne ja Timo Mäki-Laurila ovat kasvattaneet Ylämaankarjaa vuodesta 2011.

– Valitsimme Ylämaankarjan, koska sille ei tarvitse rakentaa miljoonanavettaa ja pääsimme kohtuullisilla investoinneillla. Tällä hetkellä meillä on 34 päätä, joista 11 on poikivaa. Tavoite on 34-40 poikivan laumassa, luomutilalliset kertovat.

Vertailun vuoksi, tuomarilla itsellään on sadan pään lauma karvaturreja.