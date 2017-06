Lentislikat talkoilemalla unelmamatkalle Kroatiaan

Jos jossain päin luullaan, että talkoohenki on urheiluseuroissa kuollut, erehdytään pahasti. Lempäälän Kisan vuosina 2001 – 02 syntyneet lentislikat laittoivat muutama vuosi sitten ison masiinan päälle ja kokosivat itselleen talkootyön avulla kelpo potin, jonka he käyttivät toukokuun alussa toteutuneeseen matkaan Kroatian Rovinjin kaupunkiin.

– Mikä hienointa, tytöt itse olivat talkoissa aktiviisia ihan jokainen, toki aikuisten tuella. Teimme muun muassa joululahjapaketointia Idiksessä, monenlaisia kahvituskeikkoja, haravointia, inventaarioita ja olimme mukana Ideapark-juksun toimitsijoina. Koko budjetti katettiin sataprosenttiesesti talkootuloilla, luettelevat joukkueen valmennusportaan Arto Stenman ja Tiina Lähde, jotka lähettävät vielä julkiset kiitokset matkan taustadynamoille Miia Laaksolle ja Miina Kuntulle.

Matkaan starttasi kolmetoista pelaajaa ja ja neljä aikuista. Kohde oli pienehkö Rovinjin kaupunkin Adrian-meren rannikolla. LeKi kohtasi kaksi kertaa paikallisen Zok Rockwool Rovinjin joukkueen ystävyyspeleissä, jotka pättyivät emännille 2 – 0-voittoon ja 1 – 1-tasapeliin. Kroatian naislentopallon tasoa kuvastaa, että pienellä alueella Rovinjin liepeillä toimii peräti 16 joukkuetta. Maajoukkueiden tasolla Kroatia on naisissa Suomea parempi, mutta miehissä huonompi.

– Kyseinen alue on todellinen sporttifanin taivas. Puitteet ovat monelle lajille loistavat ja miljöö on siisti ja puhdas. Aluetta markkinoidaankin ympäri Eurooppaa sporttilomakohteena, Stenman ja Lähde selvittävät.

Idea ulkomaanreissulle syntyi jo useampi vuosi sitten, kun valmennusporras yhdessä vanhempien kanssa pohti, miten tytöt saadaan motivoitua jatkamaan harrastusta mahdollisimman pitkään. Etenkin taustajoukkoja hirvitti ala- ja yläasteen kynnys, jolloin moni lopettaa urheilun.

– Tiedostimme, että siirtyminen alakoulusta yläkouluun on kriittinen hetki. Idea tällaisesta motivointireissusta tuli esiin palavereissa ja suunnitelma on tepsinyt, sillä kukaan ei ole lopettanut. Matkan jälkeen kartotimme mukanaolijoiden jatkohaluja, niin into pelaamista kohtaan on vain kasvanut.

Tytöiltä itseltään kuuluneet kommentit matkan annista ovat vain plusmerkkisiä.

– Sää suosi, ruoka oli hyvää, mutta merivesi oli aika kylmää. Tuliaisiksi ostimme magneetteja ja suklaata, mutta aika vähän mitään turistikrääsää. Enkkua puhuimme paljon, väki osasi Kroatiassa englantia aika hyvin, kuuluivat kootut kommentit matkan sujumisesta.

Seuraava etappi Kisan tytöillä on Hämeenlinnan Power-cup kesäkuun toisena viikonloppuna. Ensi syksynä on paluu salitouhuihin, viime vuonna LeKi oli C-tytöissä kahdella joukkueella SM-sarjassa. Toinen joukkue oli sijalla 29. ja toinen sijalla 63. Mukana oli peräti 128 joukkuetta.