Typyrannan leikkipuisto säilytetään

Luimme juuri lehdestä että Lempäälän kunnalla on hirveä hinku lopettaa Kuljusta kaikkea toimintaa.

Leikkipuisto ja matonpesupaikka. Olen ymmärtänyt että tälläisiä toimia tehdään säästämissyistä. No kuinka paljon säästimme? Selvitettiinkö muita vaihtoehtoja? No varmasti, emmehän me ole niin tyhmiä, että valitsisimme kunnan johtoelimiin henkilöitä, jotka eivät ajattele asioita valitsijoittensa eduksi. Kunnan teemana on edistää yhteisöllisyytä. Emmekö pysty tämän parempaan. Säästimme, katuvalojen polttamisessa. Katuvalot sammutettiin yöllä. Ihmiset näkivät huonosti tulla ja mennä pimeässä. Sitten piti laajentaa tarhoja ja koulua. Voitaiskohan siirtää tampereen rajaa vaikka vain Kuljun eteläpuolelle. En ole kuullut että Tampereella pitäisi lopettaa rakennettuja leikkipuistoja. Tiätysti Tampereeltahan me nytkin kannetaan veromarkkamme lempäälän kassaan. Kaikesta päätellen KULJU on Lempäälänkunnalle epämieluisa paikka, joten olisikohan Tampereen kuntarajaa syytä siirtää Kuljun eteläpuolelle.

Minustako tamperelainen leikkipuiston vuoksi?