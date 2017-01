Vesijohto vuotaa Kuokkalantiellä

Kuokkalantiellä on hajonnut kaivuutöiden yhteydessä vesijohto. Vuoto on saatu rajattua venttiileillä, mutta ilman vettä on tällä hetkellä ainakin Rekolantanhua 1 ja 3 sekä Kuokkalantie 2 kiinteistöt.

Vesikatkos kestää arviolta noin kaksi tuntia.

Vuoto saattaa vaikuttaa hetken aikaa paineisiin myös Nurmen suunnalla, mutta paineiden pitäisi palautua hiljalleen.

Lisätietoa:

Verkostoinsinööri Arto Löppönen, puh. 050-3839796.