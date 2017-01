Pistooliammunta kehittää malttia ja henkistä kanttia

Harrastuksesta on ollut hyötyä Jesse Niolle opiskelussa ja yritystoiminnassa

Lempääläläinen International Business -opiskelija Jesse Nio kävi elokuussa Cloucesterissa saavuttamassa 2. sijan vaativassa Airsoft Surgeon European Championships –kilpailussa. Kilpakumppaneita oli 150, eri divisioonin jaettuina. Kisan järjestäjä oli paikallinen Watford Practical Pistol Club.

–Practical-pistooliammunta on tällä hetkellä nopeimmin kasvava ampumaurheilulaji Suomessa, toteaa Nio.

– Laji on erittäin vauhdikas eikä mitään radalla pönötystä, jota on totuttu katsomaan vaikkapa olympialaisissa. Yksi periaate on vapaamuotoisuus ja monipuolisuus, ja ampumistehtävät pyritään joka kerta aina suunnittelemaan niin että ne ovat aina uusia. Laji on myös katsojalle viihtyisä, sillä jokainen kisan vaihe, stage, on suunniteltu siten, että ampujan on pakko reagoida nopeasti erilaisiin tehtäviin ja muutoksiin ja hänen on ammuttava nopeasti eri asennoissa ja eri vauhdeissa, usein juostessaankin. Tässä kilpailussa ammuttiin kahtena päivänä yhteensä 16 osiota. Tuloskriteereinä ovat osumien määrä ja rataan käytetty aika.

–Tähtäimessä on osallistua marraskuussa 2017 Action Air Practical Shooting –maailmanmestaruuskisoihin Unkarissa. Tein viime keväänä myös practical-ammunnan melkoisen vaativan tuomarikurssin, joten laji on hallinnassa joka näkökulmasta. –Minulla on yhteistyökumppanin kanssa Lempäälässä myös yritys, jonka tuotteet ja palvelut liittyvät tähän harrastukseen.

Practical–ammuntaharrastus on kehittänyt Jesse Nion taitoja ja ajattelua voimakkaasti.

–Olen nykyisin aivan erilainen toimija kuin vaikkapa viisi vuotta sitten, kuvaa Nio.

–Nyt maltan suunnitella asioita, kykenen reagoimaan nopeisiin muutoksiin, minulla on malttia ja kärsivällisyyttä keskittyä tekemiseen ja henkinen kantti on vahva. Näitä taitoja tarvitaan sekä yritystoiminnassa että opiskelussa.

–Myös fyysinen kunto on kehittynyt, koska kovavauhtinen ja tarkka ampuminen vaatii energiaa. Rytmitaju sekä looginen ajattelu ovat kehittyneet myös merkittävästi.

–Opiskelen tällä hetkellä HAMKissa kansainvälistä liiketoimintaa englannin kielellä, hankin lisäoppia yritystoimintaan. Takana minulla on jo AMK-insinöörin tutkinto täältä Valkeakoskelta, Nio kuvaa opintojaan.

–Kansainvälinen ajattelu, kulttuurien tuntemus ja kielitaidon tärkeyden ymmärtäminen ovat luontaisia jo entuudestaan, sanoo Nio.

–Kirjanpito on minulle läheisin bisnesalue. Olen oppinut paljon äidiltäni perusteita, sillä hän on tehnyt kirjanpitoa, ja opinnoissa olen hankkinut englanninkielistä alan sanastoa. Kansainvälisen liiketoiminnan opiskelu, yritystoiminta ja ampumaharrastus nivoutuvat sujuvasti yhteen. Kiinnostus taloushallintoon, erityisesti yrityksen kirjanpitoon on synnyttänyt uuden liikeidean.

–Ajattelen, että Suomeen asettuvat ulkomaiset pienyrittäjät voivat tarvita kirjanpitopalveluja englannin kielellä. Siitä voi löytyä uusi bisnes.

Practical Pistol –lajin luonteesta saa käsityksen verkko-osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=EalBpdi75nI.

Teksti: Raija Partio

Kuvat: Surawoot OB Tanasen