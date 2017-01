Kennelpiirin vuoden eräkoira Brandy Vesilahdesta

Pohjois-Hämeen Kennelpiiri on valinnut sunnuntaina 18. joulukuuta Kangasalla vesilahtelaisten Virpi ja Jyrki Savolaisen omistaman labradorinnoutaja Brandyn vuoden eräkoiraksi.

Varsinaiselta nimeltään Endell Mr Moonligh oleva uroskoira täyttää seitsemän vuotta 27. joulukuuta. Ylituomari Isto Rantasen valintaperusteluiden mukaan Brandyä on käytetty menestyksekkäästi usean vuoden ajan suurriistavirka-aputehtavissä etsittäessä poliisin pyynnöstä liikenteessä loukkaantuneita hirvieläimiä sekä metsästyksen yhteydessä haavoitettujen hirvieläinten tavoittamisessa.

Pääasiassa Brandyä käytetään liinajäljityksessä, mutta lukuisia kertoja se on saanut irtilaskun jälkeen pysäytettya hirvieläimen seisontahaukkuun mahdollistaen lopetuslaukauksen.

Vaikka Brandy on saanut kolhuja sorkaniskuista, sen into jäljittää riistaa ei ole kärsinyt. Suurriistavirka-apu tehtäviä koiralla on vuositasolla 40–60 kappaletta.

Hiljattain Brandy saavutti julkisuutta uituaan Vesilahdessa jäiden seassa pitkään loukkaantuneen peuran perässä.

– Silloin kyllä hiukan kylmäsi. Ajattelin, että noinkohan se on koiran menoa. Tämä tuntuu nyt mukavalta, sanoo huomionosoituksesta yllättynyt koiran omistaja Jyrki Savolainen.

Jos on Brandy ahkera jäljestäjä, samaa voi sanoa sen isännästä, kolmivuorotyötä tekevästä Savolaisesta. Hän on jo kymmenkunta vuotta tehnyt koirineen pyyteetöntä työtä mm. kolarieläinten jäljestäjänä apuna virkavallalle. Hän ahkeroi loukkaantuneiden hirvieläinten perässä omalla ajallaan, uhraten jahtikaudella oman metsästysharrastuksensa.

Kun normaalisti lähtöjä on 40–60 vuodessa, tältä vuodelta niitä on jo 63. Lukumäärä kertoo Savolaisen mukaan runsaasta eläinkannasta, mutta ehkä vielä enemmän ihmisten muuttuneesta liikennekäyttäytymisestä. Aina ei virka-apua antavaa kaksikkoa kunnioiteta liikenteessä.

– Kun olemme siellä kolaripaikassa asianmukaisesti huomioliiveissä, ohiajavat autoilivat sivuuttavat meidät merkinannosta piittaamatta usein niin, että housunpuntit lepattavat. Vähältä piti tilanteita on ollut usein, Savolainen puistelee päätään.

Kaksikko ahkeroi pitkin Pirkanmaata. Pääosa keikoista on Lempäälän, Vesilahden ja Akaan seudulla, mutta virka-apupyyntöjä tulee jopa 50–60 kilometrin säteellä. Usein lähdöt ajoittuvat ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuihin.

– Metsästyskaudella tulee haavakoita, joita haen talteen koiran kanssa, sanoo Savolainen, joka arvostaa sitä, että metsämiehet tuntevat riistanhoidollisen vastuunsa myös haavakoista.

Savolainen taittaa matkan omilla bensoillaan ja kuluillaan ilman. Brandy on tehnyt arvokasta riistanhoitotyötä supikoirien metsästyksessä. Se jäljittää ja ottaa seisontahaukkuun supikoiria – neljän viime vuoden aikana noin 200 kappaletta. Savolainen on omalla kustannuksellaan ostanut ja itse vienyt ja tuonut ihmisille lainaksi loukkuja supien. Ja noutanut ne sitten pois.

Jyrki Savolainen vertaa rakasta kumppaniaan huippu-urheilijaan, jonka ura vääjäämättä alkaa jossain vaiheessa lähestyä lakipistettään. Hänellä onkin jo puolitoistavuotias pentu kasvamassa Brandyn seuraajaksi. Sekin on labradorinnoutajauros.

– Sen nimi on Darra. Ensimmäisen koiran nimi oli Rommi. Nyt on Brandy, ja neljäs on sitten varmaan Katko, Savolainen vitsailee.