Koko Vesilahden joulukalenteri

Vesilahdessa järjestetään viikko kaikkea kivaa senioreille

Nuoret ovat saaneet jalat ja fillarit alleen Pokemon Go -pelin myötä. Vesilahdessa mennään Vanhustenviikon kunniaksi astetta pidemmälle. Seniori Go! laittaa vanhemman väen liikkeelle koko Vanhustenviikoksi.

– Tietotekninen osaaminen ei riittänyt sovelluksen tekemiseen, joten teimme Vanhustenviikolle karvalakkipaperiversion Pokemon Go:sta, kertoo liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti.

Vanhustenviikko järjestetään 2.-9. lokakuuta. Pitkin viikkoa senioreille järjestetään Vesilahdessa erilaisia tapahtumia, tutustumisia, opastuksia ja avoimia ovia.

Jokaisesta Seniori Go! -stopista saa leiman ja kuusi leimaa kerättyään voi osallistua arvontaan. Seniori Go! osallistujakortteja saa nuorisotilalta, kirjastosta, kunnanvirastolta sekä Narvan kaupalta. Seniori Go! -kortti sisältää myös etuja, joista yksi on kenkiin jaettavat liukuesteet.

Mukaan lähti innokkaasti eri yhdistyksiä ja seuroja sekä myös Pirkan opisto. Pirkan opisto tarjoaa maksuttomia kokeilutunteja yli 60-vuotiaille eläkeläiskortin omaaville henkilöille esimerkiksi aikuisbaletissa ja tuolijumpassa. Senioreilla on myös mahdollisuus osallistua Vesilahden Visan junioreiden jalkapalloharjoituksiin.

Tiistaina on valtakunnallinen SeniorSurf-päivä, jolloin Seniorifoorumi tutustuttaa kirjastolla tietotekniikkaan. Riitta Vatanen antaa vinkkejä laitteiden käytöstä ja netissä surffailusta. Tietotekniikkaklinikalla luvataan apua pienimuotoisiin laiteongelmiin ja ohjelmistojen asennukseen. Kirjastolle kerätään Vanhustenviikon ajaksi vinkkikärry, johon on koottu lukuvinkkejä, dvd-elokuvia ja musiikkia. Suunnitteilla on pitkäaikaisempaakin yhteistyötä kirjaston kanssa.

Narvassa seniorit valtaavat koko viikoksi Ristiveräjän päiväkodin. Tyhjillään olevalla päiväkodilla muun muassa musisoidaan, pelataan pelejä, kahvitellaan ja vietetään aikaa yhdessä. Vanhusfoorumin, eläkeläisjärjestöjen ja vapaaehtoisten avulla pyöritettävä Ristiveräjän valloitus keksittiin, kun Sari Juuti pyysi ideaillassa ideoijilta hulluttelua ja luovuutta.

Pirjo Hakuni kertoo, että Joutohetkien seura saapuu perjantaina nuorisotila Nurkalle nuorten vieraaksi. Tapaamisia on järjestetty aiemminkin ja yhdessä on pelattu bingoa tai leivottu kakkuja. Myös Peiponpellon päiväkoti saa seniorivieraita.

Vanhustenviikkoa vietetään 2.-9.lokakuuta. Koko ohjelma on nähtävissä Vesilahden kunnan verkkosivuilla.

Poimintoja Seniori Go -ohjelmasta

Vesilahden museoyhdistys järjestää askarteluillan Narvan monitoimitalolla. Askarrellaan yhdessä koruja eri tekniikoilla.

Terveyttä ja hyvinvointia kirjastolla. Järjestäjänä SPR:n Vesilahden osasto. Ohjelmassa verenpaine- ja kehonkoostumusmittausta.

Pirkan opiston aikuisbalettia Vesilahden yläasteella 1 krs. Seattle-Sidney. Ei piruetteja vaan tasapainon ja liikkuvuuden kehittämistä ja kehonhallintaa.

Vanhusten ja vammaisten virkistyspäivä Vesilahden seurakuntatalolla. Järjestäjinä Vesilahden vanhus- ja vammaisneuvosto sekä Vesilahden seurakunta. Mukavaa yhdessäoloa ruokaillen ja hyvää musiikkia kuunnellen.

SenioriGo! -sanasto

Seniori stoppi = tapahtumapaikka josta saa leiman Senioiri Go! –korttiin.

Senioripiste = Kerää kuusi merkintää Seniori Go! pistettä korttiisi, palauta kortti ja osallistut arvontaan.