Lempäälän kunta pyrkii tarjoamaan liikuntamahdollisuuksia kaikille

Lempäälän kunnan tahtotila on tukea kuntalaisten omaehtoista liikkumista rakentamalla liikuntamahdollisuuksia eri lajeja harrastaville ihmisille. Aika ajoin liikkujat tempautuvat törmäyskurssille keskenään ja lähdetään nokittelemaan siitä, kenen oikeus on liikkua missäkin ja kenelle liikuntapaikkoja rakennetaan.

Hakkarissa on ulkoilureittejä paranneltu viimeiset kaksi vuotta ja rakennustyöt ovat tapahtuneet pitkälti Lempäälän Kisan talkootyönä yhteistyössä kunnan kanssa. Näihin talkoisiin saavat osallistua kaikki, myös seuraan kuulumattomat. Reittejä on paranneltu kaikkea ulkoilua, myös hiihtoa varten. Osa Hakkarin reitistöstä eli mm. hiihtomaa on rakennettu LeKi:n Kantri Ry:ltä saamalla hankerahalla. Nämäkin reitit ja mm. frisbeegolf-rata jää kaikkien kuntalaisten käyttöön myös hiihtokauden ulkopuolella.

Nyt puhetta on aiheuttanut tykkilumilatu ja siitä aiheutuvat kustannukset. Kunta tukee lumen tykitystä kattamalla vesi- ja sähkökustannukset. Latu on nyt kaikkien kuntalaisten käytössä maksutta.

Tänä vuonna on poikkeuksellisesti tykitetty lunta pidemmälle matkalle, että tammikuussa hiihdettävien esikilpailujen ja helmikuussa hiihdettävien Hopeasompa-kilpailujen latureitin pohja olisi tuolloin hiihdettävässä kunnossa. Tämä on poikkeuksellinen vuosi, ja kunta on päättänyt satsata tähän lumetukseen rahaa. Nämä kilpailut tuovat Lempäälälle paitsi näkyvyyttä, myös noin kolme-, neljätuhatta vierailijaa, jotka varmasti kuluttavat viikonlopun aikana rahaa paikallisissa yrityksissä. Euromääräisesti on ennakkoon vaikeaa kisan taloudellisia vaikutuksia arvioida, mutta kyllä se varmasti euroja kuntaan tuo.

Liikuntapaikkarakentaminen aiheuttaa aina keskustelua ja hyvä niin. Kuitenkin täytyy muistaa, että liikuntaan satsatut rahat tulevat moninkertaisena takaisin säästettyinä sosiaali- ja terveysmenojen pienentymisenä. Jo markka-aikaan liikuntatieteilijät sanoivat, että ”Markka liikuntaan tuo kuusi markkaa säästöjä terveystoimeen”. Sama pätee eurojen aikakaudella. Yksi tykkää hiihtää, toinen luistella ja kolmas lenkkeillä. Sitten on paljon heitä, jotka eivät vielä ole löytäneet omaa tapaansa liikkua. Kaikki me mahdumme samoille reiteille, kun annamme toisillemme tilaa. Meistä jokainen voisi tehdä hyvän uudenvuoden lupauksen ja luvata houkutella jonkun vähän liikkuvan ystävän mukaan liikkumaan. Kunnassa on paljon liikuntapaikkoja ja metsäpolkuja, joissa liikkuminen saa hymyn huulille. Liikunnallista talvea.

Laura Kekäläinen

liikuntasihteeri, Lempäälän liikuntapalvelut