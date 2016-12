Lempäälän Tennisseura 10 vuotta

”Tulin voittamaan, en anna minkään seisoo tiellä. Jippikayjei-hei-hei, sä tsiigaat voittajaa.” Näin raikui pienempien yleisurheilijoiden laulu bussissa paluumatkalla Varkauden Vattenfall Seuracupin finaalista.

Palataanpa muutamia tunteja taaksepäin Varkauden keskusurheilukentälle. Seuracupin viimeinen laji, 16 juoksijan sukkulaviesti, on alkamassa. Raision Kuulan joukkue johtaa ja pisteen perässä on Lempäälän Kisa Yleisurheilu. Kaikki paikalla olevat tietävät, että sukkulaviestissä joukkueista nopeimmin maaliin tullut on Giga-sarjan mestari vuonna 2015. Tämän jännittävämpää ratkaisua koko päivän kestäneeseen seuraotteluun ei olisi voinut edes Hitchcock juonia.

Sukkulaviestin tilanteet vaihtelevat, mutta loppupuolella LeKi-joukkueen juoksuvoima pääsee irti ja voitto on selvä. Sykähdyttävä reilu kaksi minuuttia kestänyt sukkulaviesti on ohi ja mestaruushuuma on maagista. Hattutemppu on tehty ja kolmas perättäinen finaalivoitto on tosiasia. Ympäri kenttää näkyy sinivalkomusta-asuisten ihmisten tuuletuksia, niin lapset kuin aikuisetkin iloitsevat yhdessä. Viimeisen kerran finaalissa urheillut joukkueen kapteeni Juuso Petäjäsuo saa palkintojenjaossa olla ylpeä seuratovereistaan.

Vattenfall Seuracup on luonteeltaan kilpailutapahtuma, jonka voittaminen ei ole sattumaa. Finaalijoukkueeseen tarvitaan yli 30 urheilijaa ja heille varamiehiä. Oikeat urheilijat pitää olla oikeissa lajeissa. Joukkue kerätään kokoon kesän aikana kolme kertaa, kaksi alkukilpailua ja finaali. Kukin joukkue on aina erilainen, riippuen lajeista ja rooleista. Loistavia urheilijoita tarvitaan ja heidän taustalla tukena ovat osaavat ohjaajat ja valmentajat sekä aktiiviset ja kannustavat vanhemmat sekä muut huoltajat. Kaikkia tarvitaan ja vain yhdessä tehden menestys on mahdollinen. Lempäälässä tämä osataan, siitä osoituksena viimeisen viiden vuoden ajalta neljä finaalivoittoa ja yksi kakkossija.

Giga-sarja loppupisteet 29.8.2015 (kaikkiaan 16 joukkuetta):

1. Lempäälän Kisa Yleisurheilu 375

2. Raision Kuula 372

3. IK Falken 359

4. IF Drott 358

5. Naantalin Löyly 343

6. Lapuan Virkiä 312

Yksittäisiä urheilijoita ei finaalitapahtumasta nosteta erikseen esiin, vaan mestaruus on koko joukkueen yhteinen saavutus. Kauden 2015 LeKi Yleisurheilun 63 urheilijan Vattenfall Seuracup -joukkue oli seuraava:

Veera Alanen, Tiia Alanen, Linnea Antinaho, Ella Noora Haapalehto, Iisa Hannuksela, Santtu Heikkinen, Salla Huhtasalo, Disa Huntus, Sara Huntus, Emilia Hölli, Michaela Jokiniemi, Reeta Jokinen, Rita Jokinen, Jasmin Juujärvi, Elli Kalela, Nea Karppinen, Leevi Keronen, Pinja Kianta, Aleksi Kivelä, Leevi Kivelä, Eetu Komu, Otto Koskinen, Santeri Kuusiniemi, Kristiina Laitinen, Leevi Lampén, Saku Lehtonen, Markus Leppimaa, Noora Leppimaa, Leevi Lipponen, Luukas Lipponen, Otso Luodeslampi, Julia Luoto, Tanja Lähdekorpi, Anniina Mahkonen, Olivia Mikkonen, Sofia Mikkonen, Manu Mäenpää, Hetta Niemelä, Iina Niemelä, Miika Niemelä, Niia Niemelä, Neea Nieminen, Nico Nurmesniemi, Tomy Nurmesniemi, Juha Närhi, Tuomas Närhi, Henrik Närvänen, Olavi Pennanen, Viola Pennanen, Juuso Petäjäsuo, Matias Pärkkä, Eero Ranta, Emma Ranta, Johanna Ranta, Venla Ranta, Elina Rantala, Eerika Reunanen, Oskari Saari, Janika Saarinen, Teresa Seppälä, Anni Tiensuu, Johanna Ulvinen ja Iida Ylimäki

Teksti: Timo Reunanen