Maalämpö jäi kytkemättä – Peuraniityn päiväkodille suuret sähkölaskut

Narvassa sijaitsevaa Peuraniityn päiväkotia on lämmitetty kevään ja kesän ajan pelkästään sähkölämmityksellä. Kiinteistöön rakennettu maalämpö oli jätetty rakennusvaiheessa kytkemättä.

Viime huhtikuussa sähkönkulutus on ollut 21 870 kwh ja maalämmön kytkemisen jälkeen syyskuussa energiaa on kulunut 9876 kwh. Pelkällä sähköllä lämmittäminen on tuottanut kunnalle kohtuuttoman suuria sähkölaskuja.

Kunta selvittää sähkönkulutusta kiinteistön omistajan kanssa ja neuvottelee mahdollisista korvauksista.