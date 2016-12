Tulenteko luvanvaraista talvellakin

Vesilahden kunta on myymässä Ristiveräjän päiväkotikäytössä olleen kiinteistön Narvassa. Me, siis kunta, ostimme OP:lta kiinteistön tosi edullisesti itsellemme kylän keskustasta. OP myi puheidensa mukaan kiinteistön edullisesti, jotta me, siis kunta, voisimme käyttää kiinteistöä yleishyödylliseen toimintaan itsellemme.

Hinta oli kait 160 000 euroa eli noin 40 euroa per veroa maksava kuntalainen. Tällä hinnalla ei tänä päivänä saa edes kehikkoa vastaavaan rakennukseen. Kiinteistön kunto ei kaipaa isompaa huoltoa lähivuosina.

Kiinteistön myynnillä ei meidän, siis kunnan, talouttamme pelasteta, vaikka myisimme sen tuplahinnalla. Hyödyn korjaisi joku bisneshenkilö. Myyntipäätös olisi kannaltamme tosi lyhytnäköistä.

Toivottavasti valitsemamme edustajat eivät käytä konsultin apua, vaan ajattelevat omilla aivoillaan ja tuovat meille esiin mielipiteensä.

Kiinteistöön voitaisiin ajatella vaikka yrittäjävetoista Narvan sivukirjastoa. Joku yrittäjähenkinen nuori tai muu henkilö voisi perustaa kiinteistöön kahvilan yhteisymmärryksessä kunnan kanssa. Kunta ei perisi vuokraa tiloista, vaan vuokra muodostuisi sovituista yrittäjän palveluista. Hän voisi olla apuna niille, jotka tarvitsevat nettipalveluja mm. kelaa, terveyskeskusta ja apteekkia varten. Hän voisi luovuttaa tiloja paikallisten yhdistysten käyttöön. Kiinteistö toimisi narvalaisten ”olohuoneena” arkisin kahdeksana tuntina päivässä.

Loput kiinteistön tiloista kunta voisi vuokrata pikkuyrityksille ja konttoritiloiksi esimerkiksi kampaamoksi tai kosmetologi- ja tietokoneyritykselle.

Toivon, että edustajat toisivat mielipiteensä kuntalaisten tietoisuuteen avoimesti ennen päätöksen tekoa; jokainen erikseen, ei toisten selän taakse piiloutuen. Vaikka kätevästi Lempäälän-Vesilahden Sanomien välityksellä.

Olavi Heikkilä

Narva