Hemmottelua Villa Vaahterassa

Entinen kyläkauppa, baari ja koti muuttui hyvinvointikeskukseksi.

Villa Vaahtera oli vuosi sitten Suomen suurimman kiinteistönmyyntisivuston katsotuin kohde. Se ei ole ihme.

50-luvulla kyläkaupaksi rakennettu ja sittemmin baarina toiminut talo heräsi aivan uuteen eloon kuusi vuotta sitten, kun Päivi Niemi ja Lasse Niskala ostivat, kunnostivat ja sisustivat talon.

Nyt Villa Vaahteraksi -nimetty talo elää jälleen uutta kukoistuksen kautta. Päivi Niemi sai oivalluksen ollessaan viime kesänä hiljaisuuden retriitissä.

– Minulla on iso talo ja olen tehnyt 20 vuotta hyvinvointiin liittyvää koulutus- ja terapiatyötä. Päätin yhdistää nämä asiat ja ryhtyä oman työni ohessa järjestämään hyvinvointitapahtumia, teemallisia aamiaistapahtumia, kursseja ja kaikkea, mikä liittyy hyvinvointiin ja hemmotteluun, hän kertoo.

Idea tuntui alusta lähtien oikealta. Päivi Niemi päätti kuitenkin kysyä siskoltaan ja parilta kaveriltaan, miltä se heistä kuulostaa. Se on ihan sinun juttu, he vastasivat.

Päivi Niemi on jo järjestänyt muutamia tapahtumia ja kertoo niistä iloisena.

– Tämä on ihanaa touhuamista. Rakastan leipomista ja kauniiksi laittamista. Täällä ihmisten mielipiteitä kuunnellaan, heidät otetaan huomioon, heitä hemmotellaan, mitä varten hankin myös 10-hengen kylpytynnyrin.

Omin käsin tekeminen on vastapainoa Niemen koulutus- ja terapiatyölle.

– Leipoisin ja sisustaisin joka tapauksessa, ja nyt voin samalla hemmotella muita. Olen saanut elämältä niin paljon, että voin antaa muille. Koen arvokkaana kohdata muita ihmisiä. Minulla oli täällä 25 eläkeläistä ja sanoin, että te olette osa minun unelmaani.

Iso talo herää henkiin, kun se on täynnä väkeä, puheensorinaa ja naurua. Vuosi sitten oli toisin, talo hiljeni surusta.

Päivi Niemen mies, valokuvaaja Lasse Niskala kuoli vuosi sitten heinäkuussa.

– Se oli järkytys. Olin paljon poissa töistä viime syksynä, en pystynyt auttamaan muita. Tuli kaikki kaaos, kuoleman jälkeiset arkiset asiat tulevat niin äkkiä eteen.

– Tein kuitenkin tilanteen kanssa sovinnon. Jos romahdan, se ei hyödytä ketään eikä tuo Lassea takaisin. Käsittelen surun suruna ja pelon pelkona.

Päivi Niemi päätti ulkoilla, syödä terveellisesti ja nukkua hyvin.

– Olen ottanut paljon apua vastaan. Olen tarvinnut paljon apua ja olen saanut sitä.

Ihmisten osanotto yllätti hänet. Viikon ajan Mäkelän kukan auto rahtasi kukkia tuntemattomiltakin ihmisiltä.

Kriisin keskellä Niemi pani hädissään ison talon myyntiin. Päätös kirveli eikä hän sisimmässään halunnut lähteä kodistaan.

Talolla riitti katsojia ja Päivi Niemi oli harvase ilta Ideaparkissa kuluttamassa aikaa, kun talossa oli esittely.

Oivallus pitää talo ja tehdä uutta kertoo omalla tavallaan ihmisen kyvystä selviytyä.

– Sellaisesta montusta voi nousta ja pistää kaiken kukoistamaan. Haluan elää niin kuin opetan ja olen hyvä pitämään huolta itsestäni. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Et voi pitää huolta muista, jos et pidä itsestäsi huolta.

– Ymmärsin, että minun ei tarvitse pyrkiä minnekään, kaikki on tässä jo. Rakastan elämää, tämä elämä on paras lahja.

Villa Vaahterasta Päivi Niemi lähtee joka viikko pitämään terapeutin vastaanottoa Tampereella ja Helsingissä. Lisäksi hän pitää luentoja ja järjestää koulutusta ympäri maata. Niemen erityisalaa ovat itsetunto ja tunnetaidot.

Hän sanoo monen ihmisen olevan aivan hukassa elämässään. Hyvännäköisen, menestyvän ulkokuoren takaa voi löytyä hyvin yksinäinen ihminen. Lapsena koulukiusattu kärsii huonosta itsetunnosta. Tunnetaitoja vailla olevat vanhemmat ovat pulassa räiskähtelevän teinikäisen kanssa.

– Jokaisen ihmiset pitäisi tunnistaa itsessään viriävät tunteet ja omata keinot niiden käsittelyyn. Vain osa on tarkoitettu ilmaistavaksi. Kaikkea ei tarvitse toisten ihmisten niskaan ryöpyttää.

Niin sanotuilla tunneihmisillä on yleensä kaikista kehnoimmat tunnetaidot. He eivät kestä omia tunteitaan, vaan purskauttavat ne toisten kannettavaksi.

Toinen harhaanjohtava kansanpsykologian käsite on temperamenttinen ihminen. Se on harhaanjohtava, sillä meillä kaikilla on erilainen temperamentti.

– Aikuisten maailmassa kulkee paljon vapaalla jalalla ihmisiä, joilla on lapsen tai murrosikäisen tunnetaidot. He ovat aivan pulassa läheistensä kanssa.

Yhtenä syynä tunnetaitojen rapautumiseen on nykyinen elämäntapa. Esimerkiksi nopeatempoiset pelit eivät auta pitkien hermoyhteyksien syntymisessä. Parikymmentä vuotta sitten 15-vuotiailla oli paljon paremmat kyvyt kannatella tunteitaan.

– Jatkuvasti tulee esille, kuinka paljon ajattelulla on osaa meidän mielialassamme. Totta kai elämässä tulee eteen vaikeuksia. Kun yhdestä pääsee, toinen on edessä. Siksi omasta mielialastaan kannattaa pitää huolta.

– Mielialalla on vahva vaikutus myös terveyteen. Jos on vireä ja mieliala myönteinen, se vaikuttaa tervehdyttävästi. Murehtiminen saa ihmisen helposti sairastumaan.

Moni on elänyt kovan, repaleisen elämän ja selvinnyt. Tunnekäyttäytymismalleja voi opetella.

– Ei me toivottomia olla missään tapauksessa. Aivot ovat elastiset, ne oppivat uutta.

– Yksi löytää uuden suunnan kirjan äärellä tai luennolla, toinen tekee itse päätöksen muuttaa ajatteluaan. Jotkut tarvitsevat terapeutin tukea. Lopulta täytyy vain vaihtaa päässä olevat tiedostot, Niemi hymyilee.