Kauniit asiat viehättävät

Huutokauppahuone Aleksissa on myynnissä harvinainen Kaarlo Enqvist-Atran maalaama muotokuva, jonka kehyksen luoti lävisti kansalaissodan taisteluissa Tampereella.

Näsilinnankadulla yksityiskodin seinällä ollut Kaarlo Enqvist-Atran 1914 maalaama taulu sai osuman punaisten ja valkoisten taisteluissa 1918.

Luoti lävähti muotokuvan kehykseen. Taulun omistaja ei korjauttanut kehystä, vaan halusi säilyttää luodinreiän muistona tapahtumasta.

Muotokuva kehyksineen on säilynyt hyvässä kunnossa.

Kaarlo Enqvist-Atra tunnetaan erinomaisena muotokuvamaalarina. Hänellä oli taito vangita henkilön persoona tauluun.

Lempääläläinen Huutokauppahuone Aleksi sai myyntiin harvinaisen, kymmenen maalauksen erän Atran tauluja.

– Enqvist-Atran töitä on todella vähän liikkeellä. Hän oli hyvin monipuolinen taiteilija, joka maalasi sekä erilaisia aiheita että eri tyyppisiä tauluja, kertoo Sami Taustila Huutokauppahuone Aleksista.

Maalaus muotokuvan

mestarista

Atran Pariisin ajoilta huutokaupattavana on kaksi näyttävää teosta, joista Parisienne on nuoren naisen muotokuva. Toinen muotokuva on maalaus kuuluisasta, 1600-luvulla vaikuttaneesta flaamilaisesta taidemaalarista, Antoon van Dyckestä, joka toimi Englannin johtavana hovimaalarina. Nuoruudessaan hän oli Peter Paul Rubensin pääavustaja.

Mukana on myös Enqvist -Atran maisemamaalauksia Lapista ja Kirkkojärveltä sekä erikoisuutena pieni maalaus Firenzen ajoilta. Omenapuu kukkii, maalaus vuodelta 1955, on taiteilijan loppupään tuotantoa.

Nuoret löysivät

huutokaupan

Tunnettujen taiteilijoiden taulut tekevät jälleen hyvin kauppansa.

– Hinnat ovat olleet nousussa ja varsinkin harvinaiset työ ovat menneet erittäin hyvin kaupaksi. Sen sijaan vähemmän tunnettujen tekijöiden töiden hinnat ovat laskeneet paljon, Jani Saikkonen sanoo.

Huutokaupassa nähdään kouriintuntuvasti markkinoiden liikkeet. Vanhojen huonekalujen suosio laski muutama vuosi sitten, mutta nyt trendi on nouseva.

– Nuoret ovat tulleet mukaan ostajiksi. Nuoret ostavat käyttötavaraa ja huonekaluja, joita tarpeen mukaan voi tuunata mieleisekseen. Lisäksi sisustuksessa suositaan nyt luovaa vanhan ja uuden yhdistelyä, Saikkonen sanoo.

Laadukkaiden huonekalujen arvostus on myös noussut. Nyt käyvät kaupaksi 70-luvun esineet ja tiikkikalusteet, jotka vielä jokunen vuosi sitten olivat paitsiossa.

– Suomalaisen designin arvostus on kasvanut sekä meillä että maailmalla. Sama on ollut suunta Pohjanmaan kalustetehtaiden tuotteilla. Toivottavasti mahdollisimman moni niistä selviää vaikeiden aikojen yli.

Huutokauppapäivänä tarjolla on viitisensataa kohdetta. Salissa olevien huutajien lisäksi kohteista tulee netin kautta paljon ennakkotarjouksia.

– Parhaimmillaan ennakkotarjouksia tulee yli puolesta kohteista. Meillä on paljon vakituisia asiakkaita, jotka tekevät kaupat netin kautta, Sami Taustila kertoo.

– Suurin osa hakee huutamansa tuotteet, osalle tuotteet lähetetään. Yleensä viemme huutokaupan jälkeen matkahuoltoon 20–30 pakettia.