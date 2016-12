Tampereen seudun keskuspuhdistamon suunnitelmat lähes valmiit

Tampereen seudun keskuspuhdistamon suunnittelu on loppusuoralla. Syksyllä 2015 käynnistynyt mittava yksityiskohtainen suunnittelutyö saadaan päätökseen keväällä 2017. Tänä aikana on hiottu Tampereen Sulkavuoren kallioon sijoittuvan varsinaisen puhdistamon tilaratkaisuja, jätevedenpuhdistuksen teknisiä ratkaisuja ja ratkaistu jätevesien johtamisjärjestelyihin liittyvät kysymykset. Puhdistustekniikka on korkeatasoinen, koeteltu biologis-kemiallinen prosessi. Hyvää on myös mahdollisuudet laajentaa puhdistamoa merkittävästi, mikäli tulevaisuudessa tarvetta tulee.

Keskuspuhdistamohanke on Pirkanmaan suurin yksittäinen ympäristöinvestointi ja samalla myös mittava kiertotalouden hanke. Uuden puhdistamon käyttöönotto parantaa jätevesien puhdistustulosta selvästi. Pirkanmaan väkiluvun edelleen kasvaessa ja puhdistusvaatimusten tiukentuessa nykyiset puhdistamot eivät pysty enää vastaamaan vaatimuksiin. Niin luonnonympäristön kuin ihmisten elinympäristön laatu paranevat, kun ympäristöhaitat, kuten vesistöjen kuormitus ja hajuhaitat, vähenevät. Vanhojen puhdistamoiden poistuessa ennen pitkää käytöstä, vapautuu lisäksi tonttimaata keskeisiltä alueilta.

Sulkavuoren keskuspuhdistamo

– Keskuspuhdistamo puhdistaa tulevaisuudessa (2040) 430 000 asukkaan sekä alueen elinkeinotoiminnan jätevedet.

– Tampereen seudun keskuspuhdistamo on useiden kuntien yhteishanke. Osakaskuntia ovat Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

– Tavoiteaikataulu: suunnitelmat valmistuvat keväällä 2017, esitöiden aloitus 2018, louhintojen aloitus 2019, rakennustyöt valmiina 2023, käyttöönotettu vuoden 2024 puolivälissä.