Hoppareista tulossa megaluokan urheilutapahtuma Hakkariin

Kuva:Antero Korhonen

Helmikuun 17.- 19. päivinä Hakkarin vapaa-aikakeskus ja sen lähialueet täyttyvät nuorista hiihtäjistä ja heidän huolto- ja fanijoukoistaan. Hakkarin alueella kisataan hiihdon valtakunnalliset HopeaSompa-finaalit eli Hopparit, joissa maan valiosivakoitsijat kilpailevat 12 – 16-vuotisissa. Tapahtuma on yksi kautta historian suurimmista urheilutapahtumista Lempäälässä.

Hoppareiden pääorganisaattorina toimii Ville Niemelä, joka tunnetaan aktiivihiihtäjänä, menestyksekkäänä seikkailu-urheilijana, valmentajana ja Lempäälän Kisan hiihdon aktiivitoimijana.

Ville, kuinka paljon väkeä Hoppari-viikonloppu Hakkariin kokoaa?

– Kisat ovat kolmipäiväiset. Perjantaina aloitetaan sprinteillä, lauantaina jatketaan henkilökohtaisilla matkoilla ja sunnuntaina seurat kisaavat viestimitaleista. Realistisesti tavoittelemme Hoppareiden osanottoennätystä eli noin tuhatta kilpailijaa. Kun lasketaan yksinkertaisella kaavalla, että jokainen urheilija tuo muutaman henkilön mukanaan, puhutaan noin 3000 kisaajasta ja kisaturistista yhteensä.

Miten moisen massan parkkiasiat on suunniteltu järjestettävän varsin ahtaalle Hakkarin alueelle?

– Totta kai moniin erikoisjärjestelyihin on turvauduttava. Esimerkiksi Urheilukadusta tulee yksisuuntainen, sen varteen parkkeerataan. Koulun alueet, kaikki Hakkarin alueen niin sanotut normiparkit ja vielä Keskuskadun reunatkin ovat parkkipaikkoja, joihin liikenteen ohjaajat ihmisiä ohjaavat. Kiitos läheisen alueen maanomistajalle, saimme neuvoteltua myös lisäparkkiksia yksityisen maalta. Kaikilta lähialueen asukkailta toivomme ymmärrystä, liikenne on vaativaa ja varmasti ruuhkaistakin kisaviikonloppuna.

Nyt joulun maissa maa litisee märkyyttä eikä lumenrippeitäkään ole maassa. Miten turvataan, että kisat helmikuun puolivälissä kyetään viemään läpi?

– Kyse on ulkoilmatapahtumassa, jossa ollaan luonnon ja sään armoilla. Tykillä tehdään lunta varastoon. Pitkän ajan keskiennuste on, että Lempäälässä on helmikuun puolivälissä noin 30 senttiä lunta. Se plus tykkilumi takaavat baanojen hyvän kunnon. Pakkanen toki on toinen riskijuttu, rajana on – 15 astetta.

Miten yhteistyö on Lempäälän kunnan suhteen pelannut?

– Haluan esittää kunnan suuntaan isot kiitokset myötämielisyydestä. Kunnan positiivinen suhtautuminen on ollut tällaisen tapahtuman elinehto. Kova urakkahan tällaisen operaation läpivienti on, se vaatii hurjasti yhteensopivia palapelin paloja.

Miten talkoolaisia on saatu liikkeelle, kuinka paljon heitä tarvitaan?

– Valtavasti vapaaehtoistekijöitä tarvitaan, noin 150 per päivä. Piponnoston arvoisesti sporttiväki on lähtenyt tukemaan tapahtumaamme, mutta vielä lisää avuliaita tarvitaan. Hommia löytyy muun muassa liikenteen ohjauksesta, järjestysmiestehtävistä, puffetin pidosta ynnä muista.

Mikä on sellainen yksi iso juttu, mikä ei saa mennä pieleen?

– Sanoisin, että tulosalvelu on se juttu, jonka pitää pelata rasvattuna. Tulospalvelun ostamme alan ammattilaisilta.

Mistä haluat, että Lempäälän Hopparit muistetaan tapahtuman jälkeenkin?

– Äkkiä tulee kaksi juttua mieleen. Ensiksikin hyvästä ja kannustavasta tunnelmasta sekä entistä paremmasta väliaikapalvelusta.

Mitä jää Lempäälän Kisan hiihtojaostolle ynnä muille järjestäjille tapahtumasta vaivanpalkaksi?

– Vaivanpalkka alkaa olla jo Hakkarissa olemassa eli näen sen työn, jota olemme tehneet alueen hiihto-olosuhteiden parantamiseksi, äärettömän tärkeäksi ja isoksi asiaksi. Hakkarissa on junnuille ja kaikille muillekin hiidon harrastajille loisto-olosuhteet hiihtomaineen päivineen. Lisäksi lempääläiselle hiihdolle Hopparit ovat jo nyt tuoneet hyvää pöhinää, jonka uskon vain voimistuvam. Jos europuolella saamme ylijäämää, on se toki plussaa.

Jonkun verran on ollut arvostelua siitä, ettei Hakkariin tehdä tänä talvena ulkojäitä Hoppareiden takia. Miten haluat kommentoida tätä asiaa?

– Olen syvästi pahoillani siitä, että tällainen päällekkäisyys nyt tuli. Siirtymämatka Moision koululle tai Lempoisten Keskuskentälle ei onneksi ole luistelijoille kovin suuri. Hakkari on Lempäälän urheilun pyhäkkö, nyt on ainutlaatuisesti näin valtava hiihtotapahtuma täällä. Toivon liikuntaväeltä ja kaikilta muiltakin asialle ymmärrystä. Nuorten urheilun ja liikunnan eteen tätä työtä tehdään. Elän ajatuksesta, että jokainen nuoren liikkumiseen satsattu euro tulee kymmenkertaisena yhteiskunnalle takaisin.

Millaista menestystä Lempäälän Kisan nuorille hiihtäjille on Hakkarin Hoppareista luvassa?

– Hoppareissa taso on äärettömän kova eli pärjääminen on todella kiven takana. Toisaalta Hoppari-mestaruuskaan ei takaa menestystä varttuneemmissa ikäluokissa saati ai

kuistasolla, sekin on moneen kertaan nähty. LeKillä on parisenkymmentä kisaajaa mukana Hoppareissa. Päivän kunto ratkaisee, millaista menestystä tulee. Jo 20 parhaan sakkiin pääseminen ansaitsee vahvan rinnan röyhistyksen.