Löydä kirjastosta Rosan koodi

Rosan koodi -pelissä etsitään koodeja kirjastoista, kouluista, museoista ja virtuaalimaailmoista. Koodeja on kätketty myös Minecraft-peliin, Instagramiin ja kirjastojen Kirjasampo.fi-palveluun.

Koodi on sana, joka syötetään rosankoodi.fi-sivustolle. Näin pääsee seuraamaan verkossa animaatiotarinaa ja saa vihjeen seuraavan koodin sijainnista. Peliaika on 4.10.2016-31.1.2017. Yhteydenpito muihin pelaajiin netin välityksellä on tarpeen, sillä kaikkia koodeja ei voi löytää itse ilman että matkustelee pitkin Suomea. Vinkkejä saa myös tubettajilta.

Rosan koodin punainen lanka on 6-osainen animaatiosarja, joka kertoo supersankari Rosasta. Rosan tehtävä on pelastaa maailma pahalta Griefmasterilta keräämällä 50 koodinpalaa. Pelaaja tekee samaa ja hän etenee pelissä keräämälllä koodeja sekä ratkaisemalla kooditehtäviä. Tehtäviä on avautunut pitkin syksyä ja joulukuun puolesta välistä asti kaikki 50 tehtävää ovat olleet pelattavissa.

Rosan koodi on tehty tukemaan koulujen koodausopetusta ja innostamaan 7–12-vuotiaita lapsia uuteen opetussuunnitelmaankin liittyvän ohjelmoinnin pariin. Ositetut tehtävät ja oikean merkkijonon syöttäminen ovat osa ohjelmointiin liittyvää ajattelua. Peli on Yleisradion tuottama ja sitä voi pelata kaikkialla Suomessa.