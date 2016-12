Corvuksen kolmas levy vie kuulijan luontoon

Oletko koskaan maistanut raakasuklaata? Pidätkö kotonapaahdetusta, vahvasta kahvista? Raakasuklaan maku yllättää ensimmäisellä kerralla. Se on usein vahva, tumma ja liukenee silkkiseksi suussa. Itsepaahdettu, kuuma kahvi puolestaan täyttää suun ja nenän ontelot aromillaan.

Corvus on julkaissut levyn Läpikulkumatkalla. Levy on kuin raakasuklaa. Ensin sitä ihmettelee, toisella kerralla antaa jo maun tuntua. Jokainen uusi kuuntelukerta luo mieleen kumpuilevia niittyjä, pieniä puroja ja synkkiäkin laaksoja. Luonto on hyvin läsnä, metsän tuoksun voi lähes tuntea. Välillä poiketaan polulta raukean kaupungin kahvilaan katsomaan ihmisiä ja nauttimaan vapaudesta. Läpikulkumatkalla on myös kuin vahva kahvi. Syvät tunteet purkautuvat lauluissa runoina. Tarinat kertovat eletystä elämästä, reitin löytymisestä ja siitä että on tajuttu maailmasta jotain suurempaa.

Läpikulkumatkalla on positiivinen yllätys ylituotetun musiikin maailmassa. Soittimia on vähän, lauluille on annettu tilaa hengittää. Kuulijalla on mahdollisuus lisätä lauluihin oma sisäinen äänimaailmansa. Joku voi lisätä mielessään polveilevan basson poluille kappaleessa Se päivä ja laulaa kertosäettä mukana täysin palkein, toinen taas kuulee Auringon suuren kuoron mahtipontisena sovituksena.

Corvusta olisi ihana kuulla akustisesti lämpimässä kesäillassa. Lauluista uhkuu elämän iloa ja välillä keskiaikainen poljenta vie talven pimeimpäänkin aikaan mielen valoon ja aurinkoon, joka paistaa kaikille.

Läpikulkumatkalla on Corvus -yhtyeen kolmas levy. Corvuksessa soittavat ja laulavat Raine Skibdahl sekä Mirva Siitarinen. Bassoa soittaa Markku Korsu ja Henri Ruostilan käsialaa ovat rummut ja lyömäsoittimet.

teksti: Piia Kylliäinen