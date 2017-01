Henrik Haapala pelaa huippukautta

LeKi-kasvatti, laitahyökkääjä Henrik ”Henkka” Haapala, 22, pelaa jo kuudetta pelikauttaan Tapparan liigamiehistössä. Syyskuussa alkanut Liiga-kausi on käynnistynyt railakkaasti C-juniori-ikäisenä Tapparaan siirtyneeltä lempääläiseltä. Haapala on hallinnut syksyllä liigan pistepörssiä. Sähäkkä snaipperi valittiin lokakuussa Liigan kuukauden pelaajaksi. Pistehai valittiin myös maajoukkueeseen Moskovan turnaukseen, mistä saldona kaksi maalia ja syöttöpiste.



Ehjä kesäharjoituskausi ja taakse jääneet loukkaantumishuolet ovat olleet pohjana sille, että Haapala on kehittynyt pelaajana entisestään syyssesongin aikana.

− Kävin läpi ison lonkkaleikkauksen pari vuotta sitten. Siinä paloi aikaa puolitoista kautta ennen leikkausta, kun vaivaa ei saatu paikallistettua. Sitten tietysti leikkauksesta toipumiseen meni vielä lisäksi puoli kautta.

− Nyt on oikeastaan menossa ensimmäinen vuosi, kun olen saanut treenata täysillä ilman mitään rajoitteita, Haapala iloitsee.

Toki hienon syyskauden takana ovat myös henkilökohtainen halu kehittyä jääkiekkoilijana ja päävalmentaja Jussi Tapolalta ansaittu luottamus.

− Uskon, että kehittyminen on tulosta siitä, että olen jaksanut tehdä töitä tosissaan. Sekin on pakko sanoa, että Jupe on antanut minulle paljon vastuuta peleissä.

Hieno syyskausi on merkinnyt sitä, että jääkiekon parissa työskentelevät toimittajat uskovat, että Haapala valitaan Suomen leijonamiehistöön Moskovan joulunalusturnaukseen. Maestro itse ei hetkauta korviaan moisille huhuille, mutta myöntää, että Leijona-paidan pukeminen olisi hänelle kunnia-asia.

− En ole puhunut kenenkään kanssa leijonissa pelaamisesta. Toki maajoukkueessa pelaaminen on minulle tavoite. Olen tietysti pukenut leijonanutun ylleni, kun voitimme maailmanmestaruuden nuorten MM-kisoissa (2014), mutta A-maajoukkueessa en ole vielä pelannut, Haapala sanailee.

− Kyllä maajoukkueen päävalmentaja Lauri Marjamäki sinne sitten kutsuu, jos aihetta on, hän lisää.

Tappara on tarjonnut paljon hienoja hetkiä neljänä edellisenä pelikautena. Kolme peräkkäistä hopeaa kirkastui kullaksi viime keväänä, kun kirvesrinnat kukisti HIFK:n loppuottelusarjassa voitoin 4-2. Henrik Haapala lukeutuu niihin Tappara-pelureihin, jotka ovat kulkeneet pitkän polun Suomen mestariksi, vaikka toki jo loppuotteluun pääsy neljä kertaa peräkkäin on sinällään ainutlaatuinen saavutus Liigan historiassa.

− On pakko sanoa, että kolmannen hopean jälkeen mietin, että voitammeko mestaruutta milloinkaan.

Vanha viisaus on, että asioilla on tapana järjestyä. Kolmen peräkkäisen pettymyksen jälkeen Tapparaan iski suunnaton sisu, joka lopulta johdatti kirvesrinnat mestariksi.

− Lähdimme neljänteen yritykseen uudella energialla. Jokainen kausi alkaa kuitenkin alusta, kun joukkueen kokoonpano muuttuu aina jonkin verran. Lisäksi meidän kokeneet pelaajat, kuten Teemu Aalto, Pekka Saravo, Markus Kankaanperä ja Jukka Peltola osasivat käsitellä joukkueemme sisäistä fiilistä. Nuorille pelaajille siitä oli todella iso apu, Henrik Haapala kiittelee.

Kaiken kaikkiaan Tappara oli viime kaudella henkisesti halukkain joukkue voittamaan Suomen mestaruuden. Edelliskausien karut tappiot kääntyivät lopulta upeaksi kliimaksiksi.

− Mielestäni viime kaudella näkyi ensimmäisen kerran se, että tahdoimme voittaa mestaruuden paljon enemmän kuin esimerkiksi HIFK. Toki hekin tahtoivat olla ykkösiä, mutta meille se oli erityisen iso juttu.

Loppuottelusarjan ratkaisuhetkillä kokeneiden pelaajien myötävaikutus korostui.

− Hävisimme HIFK:lle kaksi ensimmäistä peliä Helsingissä. Näissä kohdin osasimme nollata tilanteet nopeasti pudotuspelisarjan hengen mukaisesti. Olimme käsitelleet tappiot jo bussimatkalla ennen kuin saavuimme Tampereelle.

− Ymmärsimme, että pudotuspeleissä vain otteluvoitot merkitsevät jotakin. On aivan sama häviätkö tai voitatko yksittäisen pelin 1−0 vai 6−0, Haapala kiteyttää yhden ison totuuden playoff-maailmasta.

Lopulta Tapparan joukkue sai mahdollisuuden toteuttaa unelmansa kotikentällä Hakametsässä kuudennessa loppuottelussa.

− Kuutospelin aamuna meidän kopissa oli aika paljon hiljaisia poikia. Tiesimme, että nyt mestaruus on katkolla kotiareenallamme. Esimerkiksi omat ajatukseni seilasivat päiväunilla normaalia kiivaammin. Välillä olin juhlimassa mestaruutta torilla ja sitten seuraavassa hetkessä olin pelaamassa seitsemättä loppuottelua Helsingissä.

Kuten historia kertoo, Tappara voitti kuudennen loppuottelun maalein 2−1 ja varmisti näin Suomen mestaruuden.

− Siinä on lopulta todella iso ero, voitatko mestaruuden vai jäätkö hopealle, Henrik Haapala kiteyttää voitetun mestaruuden merkityksen.

Henrik Haapala on nykyaikainen ammattilaiskiekkoilija. Työssään hän keskittyy tärkeimpiin asioihin eli harjoitteluun ja pelaamiseen. Toki ammattilaisenkin pitää välillä ottaa etäisyyttä työhönsä. Lempääläläislähtöisen pelaajan vapaa-ajan harrastukset ovat tyypillisiä kiekkoilupiireissä. Yksi lisämauste kuitenkin mahtuu mukaan.

− Pleikkaria tulee pelattua aika paljon. Avantouinti on uusi harrastukseni. Käyn silloin tällöin Rauhaniemessä ja Kaupinojalla. Se on mukavaa ja rentouttavaa.

Tappara keikkuu Liigan kärjessä reilun 20 pelatun runkosarjapelin jälkeen. On selvää, että kirvesrinnat tavoittelevat jälleen Suomen mestaruutta. Matka kevään pudotuspeleihin on kuitenkin pitkä ja sinne pitää kulkea päivä kerrallaan.

− Aina kun lähdemme pelaamaan, tavoittelemme voittoa. Se pitää kuitenkin muistaa, että mestaruuden voittaminen on todella ison työn takana. Näin marras-joulukuussa, kun on ulkona pimeää, on välillä vaikeaa pitää keskittymistään pelaamisessa. Jos fokuksen pystyy säilyttämään näinäkin aikoina, on lupa odottaa hyviä asioita, Henrik Haapala mietiskelee.

Lempäälän lahja Tapparalle nähdään näillä näkymin vuoden 2019 kevääseen asti kirvesrinnoissa.

− Suomessa haluan aina pelata Tapparassa, jos se on vaan mahdollista. Organisaatio on hieno ja valmennus on huippuluokkaa. Mutta totta kai olisi hienoa joskus päästä kokeilemaan pelaamista isommissa kaukaloissa, Henrik Haapala visioi.

Teksti ja kuvat: Jari-Pekka Korvola