Seurakunta varautuu Lempäälä-taloon 2,6 miljoonalla eurolla

Lempäälän kunnanvaltuusto päätti vuoden viimeisessä kokouksessaan keskiviikkona 14. joulukuuta, että kunta jatkaa Lempäälä-talon toteuttamista. Kiinteistön kirjaston ja palveluaulan sisältävä rakennusosa rahoitetaan kokonaan kunnan omaan taseeseen. Valtuusto valtuutti kunnanhallituksen päättämään hankkeen toimisto- ja liiketilat sisältävälle rakennusosalle rahoitusmuodon joko hankintana kunnan omaan taseeseen tai leasingrahoituksena.

Päätös syntyi valtuustossa äänestyksellä. Vähemmistöön jäänet viisi valtuutettua, Markku K. E. Mikkola (kesk.), sekä perussuomalaisten valtuustoryhmä Reijo Jakovuori (ps.), Kirsi Kallio (ps.), Katariina Korhonen (ps.) ja Veijo Niemi (ps.) halusivat palauttaa Lempäälä-talon käynnistämispäätöksen uudelleen valmisteltavaksi.

Lempäälän kunta, Lempäälän ev.-lut. seurakunta sekä rakennusyhtiö SRV Rakennus Oy allekirjoittivat Lempäälä-talon yhteistoimintasopimuksen 18. tammikuuta 2016. Lempäälä-talon rakentamispäätös tehtiin 26. lokakuuta. Kunta, seurakunta ja SRV eivät löytäneet ratkaisua toteutuksen eteenpäin viemiseksi. Siksi osapuolet neuvottelivat yhteistoimintasopimuksen päättämisestä uudella sopimuksella. Kunnanhallituksessa 7. joulukuuta päätettiin yhteistoimintasopimuksen päättämisestä SRV:n jäätyä pois hankkeesta.

Uudella sopimuksella sovittiin, että kunta ostaa Kiinteistö Oy Lempäälä-talon SRV:ltä. Kunta ja seurakunta jatkavat uudella sopimuksella hanketta kahdestaan aloittamalla valmistelut hankintamenettelyn käynnistämiseksi. SRV:llä on mahdollisuus osallistua hankkeeseen kilpailutuksen kautta.

Lempäälän kunta on varautunut vuosien 2017–19 talousarvioissaan valtionosuuden tuovan kirjaston ja pysäköintilaitoksen rahoittamiseen. Lempäälä-talon virasto- ja liiketiloille kunnan menoarvioon ei vielä ole budjetoitu rahoitusta. Kirjaston valtionavustusehtojen mukaan hanke on aloitettava ensi vuoden aikana.

Tarkoitus on toteuttaa hanke kokonaisuudessaan yhtenä hankkeena ja yhdellä kilpailutuksella.

Kirjaston ja palveluaulan sisältämä rakennusosa on 4 465 neliötä ja sen osuus kustannusarviosta runsaat 9,8 miljoonaa euroa. Lempäälän kunnalle ja seurakunnalle tulevat muut rakennusosat on yhteensä noin 4 200 neliötä ja niiden kustannusarvio on noin 7,2 miljoonaa euroa. Lempäälän kunta on neuvotellut leasing-rahoituksen järjestämisestä hankkeelle.

– Sopimus SRV:n kanssa on purettu. Pahimmassa tapauksessa se purkautuu vielä seurakunnankin kanssa, jolloin hanke kaatuu kokonaan kunnalle. Hintalappu on aivan hukassa. Investoinnin kanssa ollaan hataralla pohjalla. Kyllä kunnolliset suunnitelmat ja kustannusarvio on ensin oltava, muutosesityksen esittänyt Markku K. E. Mikkola taivasteli.

Hänen ehdotustaan kannattanut Reijo Jakovuori sanoi, että valtuusto ei voi antaa avointa velkakirjaa hankkeen toteuttamiseksi. Kunnanjohtaja Heidi Rämö totesi, että kunnanvaltuusto saa kilpailuttamispäätöksen vielä erikseen päätettäväkseen