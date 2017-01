Auto katkoi pylvään

Matinlahdessa Lempäälässä asuva Pekka Kallio autoilee päivittäin vilkasliikenteistä Ruskontietä. Häntä on riivannut jo vuosia monttu, joka on Hervannan suunnasta Sääksjärvelle päin ajettaessa keskellä kaistaa Telinetien liittymän kohdalla. Kuoppaa on hänen mukaansa joskus vähän pohjalta paikattu.

– Sitä ei pysty kiertämään niin, etteikö jommankumman puolen pyörät osu inhottavaan monttuun. Eikö joku tekisi sille jotain?

Talven ensi lumien sulaessa täyttyy valumavesistä paha kuoppa toisaalla Lempäälässä. Kuntakeskustasta etelän suuntaan mentäessä Tampereentie muuttuu Viialantieksi, ja juuri Lempäälän kanavan maantiesillan kohdalla on ajoradalla suuri ja jalankulkijoille vaarallinen lätäkkö aivan jalkakäytävän vieressä.

Tiessä lammikon vieressä on sadevesikaivo, muttei ilmeisesti aivan syvimmässä kohdassa, sillä niin paljon vettä tien pinnalle kertyy. Moni jalkakäytävän kulkija on saanut kyseissä paikassa kylmän suihkun, kun ohiajavan auton kuljettama ajoneuvo roiskii omalla kaistalla pysyessään kuravettä jalkakäytävälle.