Kirjaston varausmaksu poistuu

Lempäälä-talon toteutuksessa otettiin konkreettisia askelia, kun Lempäälän kunnanhallitus päätti keskiviikkona 7. joulukuuta esittää valtuustolle Lempäälä-talo hankkeen jatkamista. Lempäälän kunnanhallitus esittää valtuustolle Lempäälä-talo hankkeen jatkamista siten, että Lempäälän kunta ja seurakunta aloittavat valmistelut Lempäälä-talon hankintamenettelyn käynnistämiseksi.

Kunnanhallitus on tehnyt myös esityksen valtuustolle Lempäälä-talon rahoituksesta. Lempäälän kunnan uutta kirjastoa esitetään rakennettavaksi kunnan omaan taseeseen, mikä on valtionavustuksen edellytyksenä. Sen sijaan toimistotilojen osalta kunnanhallitus esittää valtuustolle leasing-rahoitusmahdollisuuden selvittämistä. Leasing-rahoituksella tarkoitetaan toimitilojen pitkäaikaista vuokraamista siten, että kunnalla on mahdollisuus lunastaa tilat vuokrakauden jälkeen.

Kunnanhallitus päätti samalla, että Lempäälä-talo -hanketta jatketaan laatimalla seurakunnan ja Lempäälän kunnan välille uusi kahdenvälinen yhteistoimintasopimus.

Lempäälä-talo -hankkeen on tarkoitus toimia uuden kuntakeskuksen kehittämisen veturina. Lempäälä-taloon tulee kirjaston sekä kunnan ja seurakunnan tilojen lisäksi ravintola- ja liikehuoneistoja. Lempäälä-taloon rakennetaan toimitiloja kaikkiaan noin 7 000 huoneistoneliömetriä. Kirjaston valtionavustusehtojen mukaan hanke on aloitettava vuoden 2017 aikana.