Lempääläiset kiekkokasvatit menestyvät maailmalla

Lempäälässä kiekko-opinsa saaneita pelaajia, jotka edustavat muita seuroja kuin kasvattiseuraansa Lempäälän Kisaa, on maailman kaukaloissa useita.

Kanadassa pelattavissa nuorten MM-kisoissa uutisotsikot ovat kertoneet pikkuleijonien heikoista otteista ja päävalmentaja Jukka Rautakorven plus esikuntansa sensaatiomaisista potkuista kesken kisojen. Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että yksi Suomen parhaista pelaajista on ollut LeKi-kasvatti ja Tapparan sopimuspelaaja Joona Luoto, jonka saldo ennen Latviaa vastaan pelattavia karsintaotteluita oli maali plus syöttö.

Luoto avasi kautensa Mestiksessa Kisassa, mutta syystalvella tuli nousu Tapparaan, missä hän jatkanee pelejään MM-kisjen jälkeenkin.

Lempäälän-Lemieuxiksi tituleerattu vuonna 1985 syntynyt Marko Anttila edustaa tällä kaudella Jokereita. Kovassa KHL-sarjassa on syntynyt tässä vaiheessa kautta viisi maalia ja viisi syöttöä. Kisasta Anttila siirtyi Ilvekseen kaudelle 2004-05, jonka jälkeen ura on vienyt miestä Turun kautta Venäjälle, Ruotsiin ja nyt siis Helsinkiin. Muutamana keväänä on huhuttu, että Anttila palaisi Ilvekseen. Liekö ensi keväänä olisi sellaisen hetken aika?

Henrik Haapalasta oli edellisessä L-VS:ssä pitkä tarina. Tuulialasta kotoisin oleva Haapala on nousut tällä kaudella kiistattomasti maan eliittiin, mistä todisteena ovat A-maajoukkuedebyytti sekä Liigan pistepörssin kärkisija.

A-nuorten SM-sarjassa yksi alkukauden parhaista pelaajista on ollut sääksjärveläinen Joona Koppanen. Ennen syksyistä loukkaantumistaan Koppanen johti A-junnujen pistepörssiä. Liigassa tai Mestiksessä ei raamikasta Koppasta tällä kaudella nähdä, sillä hän lähtee ensi kesänä Pohjois-.Amerikan yliopistosarjoihin pelaamaan, sinne pääsyn edellytyksenä on, että ammattilaissarjoissa ei saa olla pelejä tilillä.

HPK:n nutussa läpilyöntinsä pääsarjaan teki syksyllä 18-vuotias Jere Innala, joka ”pikkunaskalina” edusti useamman kauden ajan LeKiä. Liigassa maalitilinsäkin aukaisseen Innalan kasvattajaseura lienee Valkeakosken Kiekko-Ahmat, josta ura aikanaan on hänellä alkanut. Sääksjärveläisjuurinen, Ilveksessä kiekkouransa pelannut, Eemeli Suomi edustaa toista kauttaan kasvattajaseuraansa maan pääsarjassa. Kuluvalla kaudella Suomen saldo on kaksi maalia plus yhdeksän syöttöä. Tammikuun alku toi Suomelle ikävän uutisen, sillä sormivamman takia ainakin koko tammikuu on taukoa peleistä.

Naiskiekon puolella kirkkain LeKi-juurinen tähti on maajoukkueen kapteenska Jenni Hiirikoski, joka seuratasolla pelaa nyt Ruotsissa Luulajan joukkueessa. Puolustajana pelaavan Jennin tasosta kertoo kauden tehopisteet. Luulajassa hän on nakuttanut 26 otteluun 31 tehomerkintää ja maajoukkueessakin 11 otteluun kymmenen pistettä. Anni Rantasen seura on vuoden tauon jälkeen Tampereen Ilves, missä on syntynyt yhdeksän tehomerkintää 16 otteluun.