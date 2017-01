Roininen palaa LeKi-lentiksen pelaajistoon

Lokakuun pimeys, raaka edellisviikko ja vahvalla sykkeellä pelannut vastustaja. Siinä kolme osaselitystä siihen, miksi Lempäälän Kisan lentismiehet ottivat nokkaansa ykkössarjan kotiottelussa Rantaperkiön Iskun kakkosjoukkueelta erin 1 – 3. Marginaalit olivat pienet, ratkaisuhetkeksi koitui toinen erä, jonka ratkaisuhetkillä, Kisan ollessa jo eräpallotilanteessa, sentteri Ossi Vesanen nuljautti nilkkansa ja kisalaisten keskittyminen hajosi Vesasen haaverin äimistelyyn. Isku käänsi takamatkalta erän nimiinsä ja johti tuossa vaiheessa peliä 2 – 0.

Iskun nuorisojoukkue on kehittynyt isoin askelin, minkä selityksenä on runsas ja laadukas harjoittelu. Iskulaiset treenaavat liki ammattilaisten määriä, monella Iskun nuorukaisella on tavoite ykkössarjaa korkeammilla sarjatasoilla.

–Vaikka omassa pelissämme oli aika laillakin ongelmia niin totuus on, että Isku pelasi hyvin. Meidän olisi pitänyt pelata hyvä ottelu lyödäksemme Iskun, antoi Kisan kapteeni Sauli Silpo rehtiä tunnustusta vastustajalle.

Edellisviikolla Kisalla oli kolme ottelua, mikä näkyi ennen muuta henkisenä väsymyksenä. Isku-peliä edeltävissä treeneissäkin oli nähtävissä syyskaamoksen mukanaan tuomaa latteutta.

– On pimeää, on väsyäkin, mutta toki pelissä pitää kyetä keskittymään ja repimään parempaa irti kuin tänään nähtiin, tuumasi puolestaan Kisan nestori Jussi Niemi, joka palkittiin ottelun parhaana kisalaisena oivallisesta liberopelaamisestaan.

Niemi kesytti parhaiten Iskun syötöt, napsi hyviä puolustuksia ja hoiti liberona takakentän passaamisenkin oivallisesti. Parhaiten Niemeä tuki yleispelaajaksi toiseen erään tullut Petteri Friberg ja aivan erehtymättömästi keskeltä hyökännyt Sten Kruuda. Ossi Vesasen nilkkanuljahdus ei alustavien diagnoosien mukaan ole kovin paha, mutta jonkin mittainen huilitauko hänellä on edessään.

Ykkössarjan kärki eli trio Akaa, Isku ja Kyyjärvi alkaa karata Kisalta, mutta asemat kahdeksan parhaan joukossa ovat edelleen vankat. Seuraava ottelu Hakkarissa käydään sunnuntaina 6. marraskuuta, kun vastaan saapuu Loimaan Jankko. Kyse on ”Lempäälä 150 vuotta”-teemaottelusta, jolloin kaikki pääsevät peliin ilmaiseksi.