Elämäntavat eivät muutu kuureilla tai stressaamalla

Ihmisen elimistö pyrkii pitämään painonsa samana. Jos syö tavallista vähemmän, keho kompensoi säästämällä lämmöntuotannossa, ja laihduttaja kokee palelevansa. Mikäli syö jonkin verran enemmän kuin kuluttaa, kroppa saa lisävirtaa suorittamiseen. Urheilijan kannattaa tankata energiavaroja.

– Energian saantia ei ole hyvä laskea liian alas, koska silloin elimistö kompensoi enemmän ja ruokavalion noudattaminen on hankalampaa. Ei kannata tavoitella nopeaa painonpudotusta, sanoo ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen.

Mikäli energiansaanti lisääntyy enemmän kuin vähän, painoa alkaa kertyä. Voutilainen toteaa, että painon lisääntyminen pitkän ajan kuluessa on salakavalaa. Paino vaihtelee ihmisillä eri vuorokauden- ja vuodenaikoina, naisilla kuukautiskierronkin mukaan.

Kroppa puolustaa

saavutettuja etuja

– Jos lihoo kilon vuodessa, se ei näy missään, mutta se tekee kymmenen kiloa kymmenessä vuodessa.

Elimistö toteaa painon lisääntyessä uuden painon olevan ”saavutettu etu”, johon se herkästi palaa, vaikka painonsa saisi dieetillä tai kuurilla pudotettua. Puhutaan painon jojo- tai hissiliikkeestä.

– Vain viidestä kymmeneen prosenttia ihmisistä pystyy pitämään painonsa sillä tasolla, johon sen on saanut pudotettua. Usein käy niin, että jos kovasti pudottaa painoa, se helposti palautuu entiselleen.

Kuuri saattaa hänen mukaansa myös sotkea normaalia nälän tunnetta. Laihdutuskuurilla syöminen tai syömättömyys saa lisäksi usein aikaan kohtuuttomat mittasuhteet, kun elämä pyörii ruuasta kieltäytymisen ympärillä.

Hanna Voutilainen ei puhukaan dieettien ja laihdutuskuurien, vaan terveellisten ruokailutottumusten, kohtuuden ja pysyvän painonhallinnan puolesta. Painon pudotus ja pysyvä painonhallinta kannattaa.

– Minua kiusaa, kun aina puhutaan vain painosta, vaikka onhan se toki ravintotottumustemme näkyvin puoli. Paino on kuitenkin vain yksi osa syömistä. Tärkeämpää on se, mitä syö. Herkkujakin pitää olla, ja ravinnosta pitää saada kaikki tarvittavat vitamiinit, kivennäisaineet ja flavonoidit. Ruuan pitää olla hyvää, monipuolista, vaihtelevaa ja nautinnollista, Voutilainen muistuttaa.

100-kiloisen kannattaa

laihtua viisi kiloa

Kevyemmällä ololla on terveysvaikutuksia. Jo viiden prosentin pysyvällä painonpudotuksella on terveydellistä merkitystä, jos korkean verenpaineen, kakkostyypin diabeteksen tai kolesteroliarvot ovat koholla. Terveysvaikutukset vaikuttavat positiivisesti elinikäodotteeseen.

– Jos syö vähemmän, elää yleensä pidempään.

Varsinkin keski-ikään ehtineistä saattaa olla helposti 5–10 kiloa, joita ilmankin pärjäisi. Hanna Voutilainen ei kuitenkaan kehota tuijottamaan ihannepainoihin ja painoindekseihin, koska yksilöissä on yksilöllisiä eroja. Jos on vähän yli painoindeksien, siitä ei ole mitään haittaa.

Ylipainon seurausvaikutukset ovat lisääntyneet.

– Ylipaino näkyy lapsissa. Yhä enemmän on vaikeita tapauksia. Lapset, joilla on aikuistyypin diabetes, olivat kymmenisen vuotta sitten erikoissairaanhoidon potilaita. Nyt he ovat terveyskeskusasiakkaita. Sairaus on yleistynyt yksittäistapauksista.

Nykyistä hoikempaan olomuotoonsa palaamista haikailevaa Voutilainen kehottaa pitämään itselleen ruokapäiväkirjaa. On hyvä miettiä, mitä joka päivä syö. Ruokapäiväkirjasta voi katsoa, mikä ruoka-aine siellä toistuu paljon.

– Aina on jotain helposti tehtävissä; vaihtaa leipä kuitupitoisemmaksi ja maito vähärasvaiseksi tai lisätä kasvisten käyttöä. En ole vastaanotolla vielä tavannut henkilöä, joka syö suoritusten mukaisesti puoli kiloa kasviksia päivässä.

Monipuolista ateriointia

vai sipsit ja kola?

Oloaan keventääkseen suurin merkitys, on sillä mitä suuhunsa panee. Kulutuksen lisäämiselläkin on merkitystä, mutta pelkästään liikunnan lisäämisellä laihtuminen on kovin työlästä. 45 gramman painoisen suklaapatukan energiamäärän kuluttaakseen on harjoitettava reipasta kävelyä noin tunnin.

Suurimmat valinnat tehdään ruokakaupassa. Hanna Voutilainen esittelee työssään käyttämäänsä kuvaa, jossa laihduttajalle tarkoitettu 1 600 kilokalorin vuorokausiannos on jaettu neljään runsaaseen ja monipuoliseen ateriaan: aamiaiseen (380 kcal), lounaaseen (640 kcal), päivälliseen (380 kcal) ja iltapalaan (200 kcal). Toisessa kuvassa on puolentoista litran kolajuoma, 130 grammaa sipsejä ja 45 gramman suklaapatukka. Niidenkin energiasisältö on yhteensä 1 600 kilokaloria.

– Nuoret usein hätkähtävät tästä, sanoo Voutilainen, jonka mukaan samat 1 600 kilokaloria saa nautittua saunaillan kolmella oluella makkaralla ja lihapiirakalla.

Voutilainen korostaa, että laihtuakseen ei tarvitse nähdä nälkää. Suositeltava ravintomäärä lounasaterialla on miehille 500–600 kilokaloria, naisille noin 400. Hyvää, terveellistä ruokaa voi syödä säännöllisesti ja kunnon määriä. Silloin ei ole koko ajan nälkä eivätkä ajatukset koko ajan pyöri ruuan ympärillä.

Ei pidä toisin sanoen yrittää kuurinomaisesti laihduttaa, vaan muuttaa ravintotottumuksensa terveellisiksi. Silloin laihtuminen uudelle kevyemmälle tasolle tulee ikään kuin sivutuotteena – ja kevyt olo.

Luet rasvat ja sokerit

pakkausmerkinöistä

Tämä on helppo sanoa, mutta ilmeisen vaikea toteuttaa käytännössä: Makean, suolaisen tai rasvaisen tai muulle himolleen ei pidä antaa liiaksi valtaa. Ihmiset tuntevat hyvin lautasmallit ja ravintosuositukset. Silti vain paino lisääntyy.

– Lihominen on helppoa, koska ihminen on tehty niin, että kun on ruokaa, sitä syödään. Samaan aikaan kun ravinnonsaanti on helpottunut, energiankulutuksemme on vähentynyt, sanoo Voutilainen, joka korostaa, että elämäntapamuutoksessaan onnistuu paljon helpommin, jos koko perhe lähtee muutokseen mukaan.

Ruokaostoksilla Voutilainen kehottaa tarkastamaan tuotteiden pakkausmerkinnöistä kalorimääriä ja suosimaan vähärasvaisia ja -suolaisia tuotteita. Sokerin määrä saattaa olla valmistuotteissa varsin korkea: kahden desin jogurttipurkissa voi olla 5–6 palaa sokeria ja kahdessa desissä mehua tai limsaa yhdeksän palaa. 400 gramman karkkipussissa voi olla 120–170 palaa sokeria. Karkeista 85 prosenttia saattaa olla sokeria.

– Ja voi kysyä, että mitähän se loppu mahtaa olla.

Vappu on tulossa ja on juhlasyömisten aika. Juhlana saa herkutella, kunhan ei ota sitä tavaksi. Voutilainen muistuttaa, että puolen kilon perunasalaatissa on 110 grammaa rasvaa. Sixpack keskiolutta joka viikonloppu tuo elimistöön puolen vuoden aikana energiamäärän, joka vastaa 3,1 kiloa rasvaa.

Jos haluaa tavata ravitsemusterapeutin, Hanna Voutilainen on tavattavissa Ideaparkissa keskiviikkoiltana 15. toukokuuta Suomimies seikkailee -kiertueella.