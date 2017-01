Harri Penttilä palaa keikkalavoille

Musiikkityyli vaihtui rokista popahtavaan iskelmään

Vesilahden kulttuurikentältä kajahtaa jälleen. Tällä kertaa kajauttajana toimii Harri Penttilä. Ehtiväinen mies on tuttu muun muassa näytelmälavoilta, televisiosta, kunnanvaltuuston salista ja noin puolitoista vuotta sitten joutsenlaulunsa laulaneesta Stay Bitch -bilebändistä. Maitotilallinen on valittu myös Suomen Nuorisoseurojen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Tuorein projekti on kuitenkin oma levy, joka näkee päivänvalon tulevana keväänä.

– Sanoisin, että kappaleet ovat pop-iskelmää. Lauri Tähkä- ja Juha Tapio -osastoa, luonnehtii Harri Penttilä tulevan albumin musiikkityyliä.

Hän on säveltänyt ja sanoittanut kappaleet itse. Lisäksi hän soittaa levyllä saksofonia ja kitaraa. Läskibasson soitannasta vastaa Tero Mäenpää. Muista soittimista huolehtii Henri Ruostila, jonka studiossa levy on äänitetty.

– Levyä on tehty vuoden verran. En pitänyt mitään kiirettä ja sitä on tehty rauhassa. Levyllä julkaistaan 11 biisiä ja enemmänkin olisi ollut, Harri Penttilä kertoo.

Stay Bitchin jälkeen hän on ollut poissa keikkalavoilta, mutta uuden levyn myötä keikoille on tarkoitus jälleen lähteä. Mukaan lähtee myös bändi, jonka kokoonpano on vielä avoin.

Ennen kesälavoille suuntaamista vuorossa on vielä monenlaista muuta. Ensimmäisenä on vuorossa kolme viikonloppua Jäniksen vuosi -näytelmää Vesilahden nuorisoseurantalon estradilla.

Sen jälkeen on aika keskittyä kuntavaaleihin. Pitkin vuotta häntä työllistää pesti Suomen Nuorisoseurojen hallituksen varapuheenjohtajana.

– Sen puitteissa tulee kierrettyä Suomea. Suomen Nuorisoseuroihin kuuluu 35 000 jäsentä ja 700 seuraa. Se on valtavan iso organisaatio.

Suomen Nuorisoseurat järjestää tapahtumia kuten Pispalan Sottiisin, Folklandia-risteilyn ja Voltti 2017:n. Lisäksi se muun muassa kouluttaa ohjaajia.

– Tarkoitus on järjestää lapsille ja nuorille tekemistä ja toimintaa, Harri Penttilä toteaa.

Ja syksynkin suunnitelmissa siintää jotain uutta. Pitkään yhteistyötä monissa teatteri- ja musiikkiprojekteissa tehneet Harri Penttilä ja Timo Järvelä suunnittelevat Suomeen ja suomalaisuuteen pohjaavaa revyytä. Kolmantena mukana on lempääläislähtöinen näyttelijä Riku Lempinen. Aiemmista Harri Penttilän ja Timä Järvelän esimerkiksi Ylelle tehdyistä jutuista on jo kulunut muutama vuosi, joten kaksikolla on jälleen paljon intoa ja virtaa tehdä kansalle viihdettä.

–Revyy on vielä alkutekijöissään, mutta omalla porukalla tehdään. Oma teksti ja oma musa. Pyritään sillä lähtemään kiertämään Suomea.

Jos heittäydytään ennustajiksi, niin millaiseksi Harri Penttilä povaa omaa vuottaan 2017?

– Mielenkiintoiseksi ja tapahtumarikkaaksi. Paljon uusia asioita on tulossa. Maataloudessakin on positiivisia kasvun merkkejä, hän ennustaa.