Lietteiden tyhjennys siirtyi Pirkanmaan Jätehuollon vastuulle

Sako- ja umpikaivojen sekä pienpuhdistamojen lietteiden tyhjennykset tilataan vuoden 2017 alusta Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta. Kuntien yhteinen alueellinen jätehuoltojaosto on päättänyt siirtyä kunnan järjestämään lietteen kuljetukseen vuodenvaiheesta alkaen. Päätös koskee Nokiaa lukuun ottamatta kaikkia Pirkanmaan Jätehuollon omistajakuntia.

Lietekuljetukset kilpailutettiin viime keväänä. Koska kevään hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, lieteurakat käynnistyvät väliaikaisjärjestelyin, joka on voimassa markkinaoikeuden lopulliseen päätökseen asti.

Lietetyhjennysten jätemaksu koostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta sekä mahdollisista lisätyömaksuista. Lietteen kuljetusmaksu on kaikissa kunnissa sama. Se on porrastettu neljään luokkaan kyytiin otettavan lietemäärän mukaan (80,44–138,92 euroa/nouto). Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n perustajakunnille Tampereelle, Kangasalle, Orivedelle, Lempäälälle ja Pirkkalalle lietteen käsittelymaksu on sama: 9,58 euroa/kuutio (umpikaivot) ja 11,28 euroa/kuutio (sakokaivot). Muissa kunnissa kuten Vesilahdessa käsittelymaksu on kuntakohtainen ja perustuu kunkin kunnan jätevedenpuhdistamon vastaanottohintoihin (5,58-24,87 euroa/kuutio).

Pirkanmaan Jätehuolto kilpailuttaa kuljetukset, organisoi lietetyhjennykset, huolehtii rekistereistä, asiakaspalvelusta ja laskutuksesta. Kiinteistöt, joita muutos koskee, ovat saamassa Pirkanmaan Jätehuollolta aiheesta tiedotuskirjeen.

– Lietteiden pääsy ympäristöön aiheuttaa lähivesistöjen rehevöitymistä, kaivojen vedenlaadun huononemista sekä mahdollisia terveysriskejä. Säännöllinen tyhjennys varmistaa jätevesijärjestelmän toimivuuden ja pidentää sen käyttöikää, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon tekninen päällikkö Timo Varsala.