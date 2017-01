Pikku-uikku ja merikotkat yllättivät

BirdLife Suomen vuoden lintu on virtavesien tyrskyissä viihtyvä koskikara. Sen pesimäkanta ja kesäaikainen esiintyminen tunnetaan puutteellisesti, ja siksi BirdLife toivoo suomalaisten havaintoja koskikarasta tänä kesänä.

Koskikara on suunnilleen kottaraisen kokoinen ja muistuttaa sitä myös väritykseltään. Se on pääosin harmaanmusta, mutta on helppo tuntea valkeasta rinnastaan ja lajityypillisestä käyttäytymisestä. Koskikara

seisoskelee virtavesien äärellä rantakivillä ja hyppää välillä virtaan uimaan ja sukeltamaan.

Koskikarat pesivät puhdasvetisten jokien ja purojen varsilla. Koskikaran voi kuitenkin tavata pesivänä lähes mistä tahansa Suomessa. Varsinkin Etelä-Suomessa suosittuja pesäpaikkoja ovat sillat, padot, myllyt tai muut ihmisen tekemät rakenteet.

Koskikara on arvioitu Suomessa uhanalaiseksi. Se luokitellaan vaarantuneeksi pienen pesimäkannan ja kannan ilmeisen vähenemisen vuoksi. Kannankehityksestä ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa.

Koskikaran pesimähavainnot voi ilmoittaa sähköpostitse Birdlife Suomeen. BirdLife Suomi nimeää vuosittain vuoden linnun. Viime vuonna kerättiin havaintoja haara- ja räystäspääskystä.

Talvisin sulana pysyvien koskien ja jokien luota löytyvä tumma sukeltelija on useimmille lintuharrastajille tuttu laji. Pirkanmaan pesimäkannaksi arvioidaan korkeintaan kaksi paria. Koskikaraa ei tavattu varmasti pesivänä kymmeneen vuoteen ennen vuotta 2015. Vielä 1990-luvulla tilanne oli parempi: koskikaroja pesi maakunnassa lähes vuosittain, jopa useita pareja. Turvetuotannon sameuttamien vesien, veden säännöstelyn ja pesimäpaikkojen virkistyskäytön epäillään vaikuttaneen koskikarojen esiintymiseen.

Koskikara suosii pesimäpaikkana puhdasvetisiä jokia ja puroja, mistä löytyy sopivasti pohjaeläimiä ravinnoksi ja suojaisia pesäpaikkoja..

– Suositeltavaa olisi, että tarkastetuilta kohteilta kirjattaisiin Tiiraan myös ns. nollahavainnot, eli jos lintua ei etsinnöistä huolimatta ole näkynyt, sanoo Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin.

Yhdistyksen koskikaravastaavana toimii kesällä koskikaroja jo vuodesta 1983 saakka seurannut ja koskikaroja pitkään rengastanut Hannu Nyström.

Koskikaran talvikanta selvitetään ensi talvena. Talvella laji on huomattavasti näkyvämpi. Koskikarat saapuvat Pirkanmaalle normaalisti lokakuun loppupuolella ja viimeiset nähdään yleensä huhtikuun puolivälin paikkeilla. Myös koskikaran talvikanta tuntuu taantuneen merkittävästi 1980 ja -90-lukujen lukemista. PiLY:n talven koskikaravastaavana toimii Kim Kuntze.