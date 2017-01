Poistouhan alla olevilla yhdistyksillä viimeinen hetki ilmoittaa jatkosta

Olen ymmärtänyt – monistakin tietolähteistä – että Lempäälän kunta aikoo leikata tai kokonaan lopettaa erilaiset tuet kunnan alueella toimiville järjestöille, kolmannen sektorin yhteisöille ja myös vapaaehtoiselle kulttuuritoiminnalle. Myös ns. omatoimiraha lakkautettaisiin. Asioita on käsitelty kunnanhallituksessa ja asia tulee piakkoin kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan esitys lienee hyvin tyly.

Kunnan avustustoiminta on aina ollut ja on nytkin hyvin rajallista. Verrattuna kunnan budjettiin se on erittäin pientä. Avustukset eivät liene kenellekään järjestölle ja yhteisölle toiminnallisesti ratkaisevia, mutta ovat ne kunnan taholta osoitus kiinnostuksesta. Vapaaehtoistyötä ei voi mitata rahalla, mutta monella tapaa se on aivan ratkaisevaa. Sitä tapahtuu mm. vammais-vanhus- kulttuuri- vapaa-aika rintamalla. Toiminnan läheisyysperiaate ratkaisee lopputuloksen. Siihen vaikuttavat pienetkin huomionosoitukset.

Selityksenä avustusten leikkaamisen/lopettamiseen sanotaan, että ns. hankkeiden osuutta pitää elvyttää. Tähän viitataan mm. kunnan talous- ja toimintasuunnitelmissa. Kyseessä on peiteselitys, koska hankkeiden kautta hoidettuna nämä pienet avustukset eivät muodostu euromäärältään riittäviksi. Hankkeiden kautta sen sijaan syntyy moninkertainen byrokratia. Järjestöjen ja yhteisöjen kiinnostus hankkeisiin on vähäinen.

Minä toivon, että kunnan johto ja hallinto miettii tarkoin painopisteitä. Tiedän takuulla, mitkä paineet kuntataloudella on, mutta toivottavasti kunnan johto ja hallinto ymmärtää asiakokonaisuudet. Uudelta kunnanjohtajalta – esittelevänä virkamiehenä – tämä toimenpide on selkeä kannanotto kunnan alueen järjestöille ja yhteisöille.

Kuntalainen Markku Vuorensola