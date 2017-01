Lycky on kiharalla hännästä korviin

Järkevä ja monitaitoinen hevonen edustaa harvinaista rotua

Ihan jokaista hevosta ei voi tuosta vain taluttaa metsänlaitaan, päästää irti ja ryhtyä valokuvaamaan. Lucky- hevosen voi.

Luckylla ei ole aikomustakaan poistua paikalta, vaan se kulkee perässä ja seurustelee ihmisten kanssa rauhallisen luottavaisena. Välillä vähän nuuhkaistaan muiden hevosten jälkiä tienposkesta, sitten taas poseerataan kameralle.

Luckyn rauhallisuus on suurimmaksi osaksi sen omistajan Niina Kaihuan koulutustyön tulosta, mutta kyllä geenitkin auttavat. Lucky edustaa american curly -rotua, jonka luonteeseen kuuluu usein rauhallisuus ja sosiaalisuus.

Vielä luonnetta enemmän rotuominaisuudet näkyvät Luckyn karvassa. Hevonen on kiharalla silmäripsistä ja korvista hännänpäähän asti. Talvikarva on pehmeää säkkärää ja harja kuin 1990-luvun permanentin jäljiltä.

– Tätä ei tarvitse juuri harjailla eikä pestä – lika ei näy eikä oikein tartukaan, kertoo Kaihua.

Lucky tuli omistajalleen kolmevuotiaana Ruotsista. Kaihua halusi nimenomaan american curlyn, eikä niitä Suomessa ollut paljoa tarjolla. Yhdysvalloissa rotu on yleisempi, ja se on suosittu esimerkiksi lännenratsastuksessa.

Myös Lucky on harrastanut western-lajeja, mutta se on kyllä harrastanut melkein kaikkea muutakin. Nyt kymmenvuotias hevonen on ehtinyt omistajansa ja tämän tyttären kanssa harjoitella esimerkiksi kouluratsastusta, esteitä, ajoa, hiihtoratsastusta, temppuja ja jopa karjanajoa. Siinä sivussa Lucky on opettanut monta lasta ratsastamaan.

Kaihuan koulutusmenetelmiin kuuluu runsas palkkioiden käyttö. Pakolla ei tehdä vaan yhteisellä motivaatiolla. Valinta on ollut oikea, ja fiksu hevonen tuntuu oppivan nopeasti mitä vain.

– Lucky tykkää touhuta kaikenlaista, eikä sillä koskaan ole kiire takaisin tallille. Varmaan se oppisi vaikka kiipeämään puuhun, Kaihua tuumaa.

TEKSTI: Tua Onnela

KUVAT: Tua Onnela