Jouluiloa ja jalkapalloa Suomesta Kiinaan

Jalkapallon Tampereen piirin C-tyttöjen sarjan voittanut LeKi-futiksen joukkue oli sarjassa ylivoimainen.

– Kesä meni yli odotusten. Oli koviakin pelejä, mutta ei hävitty yhtäkään. Kaksi kertaa pelattiin tasan, kertoo Silja Lukkarinen.

TPV:n riveihin siirtyvä Lukkarinen pelasi LeKi-futiksessa erinomaisen kauden. Hän oli joukkueensa paras maalintekijä ja myös sarjan kärkijoukossa.

Lukkarinen, 14, on pelannut jalkapalloa kahdeksan vuotta.

Hänen lisäkseen joukkueen pelaajat äänestivät kapteenistoon Janika Saarisen, 12, ja Janette Rantasen, 15.

Janika Saarinen ehti pelata Sääksjärven Loiskeessa kuuden vuoden ajan ennen siirtymistä LeKi:n riveihin.

– Kaikki olivat tosi kivoja, vastaanttotto oli hyvä ja pääsin nopeasti mukaan porukkaan.

Janika Saarinen ja Janette Rantanen ovat molemmat tanssin harrastajia, mistä on heidän mukaansa ollut paljon hyötyä jalkapalloilussa.

– Tanssi kehittää rytmiikkaa, vartalonhallintaa ja tasapainoa. Niistä kaikista on hyötyä jalkapalloa pelatessa, Janette Rantanen kertoo.

– Jalkapalloilijalle tanssi on parasta oheistreeniä, päävalmentaja Sami Nyyssönen kiteyttää.

Nyyssönen on ylpeä tyttöjen menestyksestä.

– Tämän kesän ja viime kesän välillä oli valtava ero. Tytöt treenasivat satoja tunteja ja osallistujamäärä oli huikea. Tämä on ollut omistautunut ja kovaa duunia tekevä porukka.

Joukkueella oli treenejä neljästi viikossa, ja harjoituspelejä kymmenkunta.

– Meillä oli monipuolista treeniä. Oli punttia, lihaskuntoa, välillä oltiin Valkeakoskella ulkona lumisateessa ja välillä taas sisällä pienessä hallissa. Välillä rennonpia treenejä, joissa musiikki oli päällä ja kokeiltiin vaan kaikenlaisia kuvioita, kertoo B-tyttöjen kapteeniksi valittu Janette Rantanen.

C-sarjan ohella joukkue lähti rohkeasti kokeilemaan siipiään B-sarjaan.

– Sielläkin kasvettiin niin, että kaksi viimeistä peliä oli tasapelejä, Nyyssönen arvioi.

Erityisen ilahtunut Sami Nyyssönen joukkueen sitoutumisesta.

– Joukkueessa on esiteinejä ja teinejä, mutta ei yhtään dropouttia. Loistavaa sitoutumista.

LeKi-futiksen C-tytöt ovat itse asiassa seuran tyttöjen/naisten edustusjoukkue.

– Kun ei ole naisten joukuetta, tämä on seuran edustusjoukkue, Sami Nyyssönen toteaa.

Nyyssönen korostaa tyttöjen roolia joukkueen edustajina sekä esikuvina nuoremmille.

– Pikkutytöt katsovat ja seuraavat näitä tyttöjä, jotka ovat heille idoleita.

Tyttöjen jalkapalloon tulee kummijärjestelmä, jossa kahden vanhemman joukkueen pelaajista nimetään kummeja kahdelle nuorimmalle joukkueelle.

– Nämä tytöt ovat aivan superlikkoja. He ovat vetäneet upeasti myös palloleikkikoulua, mistä vanhemmiltakin on tullut hienoa palautetta, Nyyssönen kertoo.

Nyt tytöillä on edessä puolentoista viikon tauko, minkä jälkeen alkaa kova treenaaminen ensi kautta varten.

LeKi-futiksen tyttöjen joukkueita kehitetään suunnitelmallisesti ja jokaiselle pelaajalle rakennetaan oma polkunsa.

– Meillä on harjoitussuunnitelma, jonka pohjalta seuraamme kehitystä ja reagoimme tuloksiin. Olemme myös yhtyksissä myös muihin seuroihin, Sami Nyyssonen kertoo.

Nyyssönen on ilahtunut seuran juuri saamasta Sinetti-seura statuksesta.

– Se ei ole vain plakaatti vaan se on meidän puoleltamme lupaus laadukkaasta seuratoiminnasta. Vanhemmat, jotka maksavat lasten harrastuksen, voivat luottaa siihen, että seuratoiminta on laadukasta.

Tytöt ovat jo valmiita talven kovaan treenirupeamaan. Edessä on säännölliset treenit neljä kertaa viikossa sekä kymmenen kovaa harjoitusottelua. Kaiken päälle tytöt treenaavat vielä lisää omaehtoisesti

Mikä tyttöjä jalkapalloilussa kiehtoo? Sen he kertovat videolla.