Jyry starttaa jatkosarjaan voitto mielessään

Hyvä harjoittelu, laaja pelaajarosteri ja mainio joukkuehenki. Siinä kolme pääpointtia siihen, miksi Lempäälän Jyryn peli kulkee mainiosti lentopallon miesten kakkossarjassa. Kahdeksasta käymästään ottelusta Jyry on kairannut kuusi kolmen pisteen voittoa ja sarjataulukosta lempääläisnippu löytyy kakkossijalta.

Kakkossarjasta kaksi parasta joukkuetta etenee ylempään loppusarjaan, jonne Jyrykin kovasti mielii. Kovin kisa kahdesta paikasta käydään Lapin Narvi-Pallon, Oriveden Ponnistuksen ja Jyryn kesken. Juuri Narvi ja OrPo ovat ne joukkueet, joille Jyry on syksyn aikana hävinnyt.

Pelaajistoltaan Jyry on varsin tasainen, mutta vankan loimaalaisen lentiskoulutuksen saanut tuore vahvistus Tapio Hieta, vahvassa hakkurivireessä oleva Olli Uusitalo ja ahkerasti treenannut passari Jonne Haavisto ovat olleet syksyn kuumimmat Jyry-nimet. Jyry pelaa lauantaina 19. marraskuuta erittäin tärkeän pelin Orivettä vastaan.

Naisten kakosarjassa paikalliskisaajat Lempäälän Kisa ja Vesilahden Visa etenevät miltei rinta rinnan sarjataulukon sijoilla kolme ja neljä. Kauden toisessakin paikallispelissä LeKi oli hitusen Visaa vahvempi, tällä kertaa Vesilahdessa käydyn ottelun lopputulos oli 3 – 2 LeKin eduksi.

Kisan pelaamisessa on löytynyt hyvä yhteys kokeneempien pelaajien ja A-tyttöikäisten kesken. Hakkuri Hanna Keskinen on tehokas laitalyöjä ja Petra Liposen valttina taas on tasaisuus. Visan vahvoja vastuunkantajia ovat puolestaan olleet monipuolinen Tiina Paloniemi ja passari Iida Hautamäki. Myös naisten puolella kaksi parasta jatkaa ylempään jatkosarjaan, jonne vankimmin ovat kampeamassa kokeneet KaLen ja MesTon joukkueet.