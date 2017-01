Lassi Mattila: ”Kisan kaudet kiekkouran helminä mielessä”

Lempäälän Kisan jääkiekkojoukkueella on useita yhteistyöseuroja, joiden kanssa LeKi on jopa päivittäisessä kontaktissa pelaajaliikenteen tiimoilla. Liigasta kumppaneina ovat perinteiset Tappara ja Ilves sekä tänä vuonna varsin merkittävästi myös HPK. Erittäin tärkeä on myös linkki Suomi-sarjan KooVee:hen, jossa on liuta LeKin sopimuspelaajia käynyt pitämässä pelituntumaansa yllä.

–Puhelinrumbaa käydään liigan ja Suomi-sarjan valmentajien suuntaan tiiviisti, kun mietitään viikon kokoonpanoja, kertoo Kisan päävalmentaja Miikka Kuusela.

Kun Sorsapuiston ulkojääotteluun Ilveksen ja Tapparan välille tarvittiin Kisasta pelaajia, lähinnä Tapparan poissaoloja paikkaamaan, tuli KooVeesta ketju Sami Kaislehto – Jaakko Kerisalmi – Valtteri Järviluoma Jokipojat-otteluun. Kukin heistä on Kisan sopimuspelaaja.

–Jätkiltä nähtiin erittäin kelpo pelaamista. On hienoa, että kun tarve tulee, löytyy pelivalmiita ja näytön haluisia pelureita, kiitteli Kuusela trioaan, joka värkkäsi Kisan avausmaalinkin Valtteri Järviluoman iskemänä.

Kukin mainitusta kolmikosta on tehnyt Suomi-sarjassa hurjaa tulosta. Kerisalmella on yhdeksästä ottelusta 21 tehopistettä, Kaislehdolla samasta ottelumäärästä 19 poistettä ja Järviluomalla 13 ottelusta on tilillä 20 tehotikkiä.

–Nyt, kun keskushyökkkääjä Iso-Mustajärven Tomi siirtyi Ketterään, on esimerkiksi Kerisalmen Jaakolla näytön paikka napata pelaavan senterin paikka kokoonpanosta, alleviivasi Kuusela.

Liigalainat ovat olleet tällä kaudella suunnitellusti pitkäaikaisempia, esimerkiksi Tapparan avut Tomi Peltonen, Manu Honkanen ja Miika Heikkilä ovat pelanneet Kisassa paljon otteluita syksyn aikana. Viime viikkojen kohupelaaja Anton Levtchi on myös Tapparan sopimuksella, mutta hän on ollut koko syksyn Lempäälässä lukuun ottamatta Sorsapuiston ulkopeliä, jossa Levtchi sai liigatulikasteensa.