Lentismiesten urakkaviikonlopusta vain piste saaliiksi

Lentopallon 2-sarjan alkulohkot lähestyvät loppuhuipennusta. Alkulohkojen jälkeen sarjat jakaantuvat ylempään ja alempaan jatkosarjaan. Ylempään selviävät alkulohkojen kaksi parasta joukkuetta.

Miesten 2-sarjassa Lempäälän Jyry säilytti mahdollisuutensa napata jatkopaikka, kun Pälkäneen Luja-Lukko kaatui Hakkarissa rutiinisuorituksella 3–1 (25–19, 25–18, 21–25, 25–23). Etenkin keskipeli passari Jonne Haaviston ja keskitorjuja Ossi Katajamäen välillä sujui upeasti. Hakkuri Tuomas Henttonen takasi riittävän laitavoiman, eikä Pälkäneen puolustuspeli riittänyt alkuunkaan.

Jyryllä on jäljellä vielä kaksi ottelua, joista toinen on Lapin Narvi-Palloa vastaan. Jyry on sarjassa kolmantena ja NarPa juurikin Jyryn yläpuolella, joten ottelussa on lempääläisille pakkovoiton paikka. Jyryn selviytyminen ylempään jatkosarjaan vaatisi sarjan kahden kärkijoukkueen tappioita, joten omissa käsissä tilanne ei enää ole.

Naisten 2-sarjassa Lempäälän Kisa voitti selvästi Supin 2-joukkueen Sääksjärvellä 3–0 (25–22, 25–17, 25–18). Keskitorjuja Petra Lipponen oli kentän kuningatar, ja laitalyöjät Tittamari Tervo ja Hanna Keskinen säestivät vahvasti.

LeKin tilanne on samankaltainen kuin Jyryllä, sijoitus on tällä hetkellä kolmas. Matemaattiset mahdollisuudet ylemmän jatkosarjan paikkaan ovat olemassa. LeKi kuitenkin kohtaa vielä sarjan kaksi kärkijoukkuetta, KaLen ja Meston, joten näistä peleistä olisi irrottava yllätysvoitot.

Naisten 2-sarjassa Vesilahden Visa jatkaa pelejään varmuudella alemmassa jatkosarjassa. Sunnuntaina visattaret kiusasivat sarjakärki KaLea, ja veivät upealla taistelulla ensimmäisen erän. Lopulta KaLe oli vahvempi erin 3–1 (25–27, 25–21, 25–20, 25–20).

Visa on heti kärjen tuntumassa viidentenä. Joukkue on erikoistunut viiden erän maratonpeleihin. Viidestä täyspitkästä kamppailusta Visa on kaivanut kolme voittoa.