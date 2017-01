Loiske avasi uuden vuoden rökälevoitolla Raahesta

Sääksjärven Loiske koki futsalin Ykkösessä kaksi äärimmäisen niukkaa vierastappiota viikonlopun aikana. Lauantaina Porissa Musa oli parempi maalein 3–2 ja sunnuntaina joutsalainen JoSePa kaatoi Loiskeen 4–3.

Loiskeen tappioputki on nyt kolmen ottelun mittainen, kun viime kotiottelussa helsinkiläinen Zenith oli oranssipaitoja parempi osumin 5–0.

Vieraspeliviikonlopun Loiske-hahmo oli joukkueen kapteeni Markus Sairiala. Hän teki maalin molemmissa otteluissa ja summasi tehopisteet 2+2. Kaikkiaan Sairiala on paukuttanut alkukauden yhdeksään otteluun yhtä monta tehopistettä.

Musa-ottelussa Loiske oli jo 2–0 tappiolla, mutta nousi Sairialan ja Teemu Heinosen nopeilla osumilla tasoihin. Kun toisella puoliajalla maalinteossa onnistui vain kotijoukkue, jäivät pisteet Poriin.

JoSePa-pelissä Sairiala vei Loiskeen nopeasti johtoon, mutta edes Otso Suonpään kaksi maalia eivät pelastaneet sarjapisteitä sääksjärveläisille.

Sarjataulukossa Loiske on kahdeksantena. Keskikasti on äärimmäisen tasainen: neljänteen sijaan matkaa on vain kaksi pistettä ja kymmenes joukkue on Loisketta vain kaksi pistettä takana.

Loiske lähtee katkaisemaan tappioputkea ensi lauantaina kotonaan, kun turkulainen TPK saapuu Hakkariin.