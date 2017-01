Kaikki ovat onnellisempia, kun heikoimmista pidetään huolta

KUNTAVAALIT 2017

Avoimuus, tasa-arvoisuus, kunnallisista palveluista huolehtiminen ja heikoimmista huolen pitäminen ovat Vasemmistoliiton Lempäälän kunnallisjärjestön kärkiteemat kuntavaaleissa.

Vasemmistoliiton Lempäälän kunnallisjärjestö haluaa Lempäälään mahdollisimman avointa päätöksentekokulttuuria. Yksi tapa lisätä päätöksenteon avoimuutta ovat kunnanvaltuuston videolähetykset, joiden uudelleen aloittamista Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö kannattaa.

− Tarvitaan aitoa ja oikeaa kuntalaisten kuulemista. Kunnan pitää järjestää tilaisuuksia, joissa asioita tuodaan avoimesti esille. Kun sitten asukkaiden puolelta tulee mielipiteitä ja toivomuksia, niihin pitää ottaa oikeasti kantaa eikä vain käsitellä jossain elimessä, sanoo Hannu Lehikoinen, 60.

Esa Salminen, 47, komppaa ja toivoo Tampereen kaupunginosatapaamisten kaltaista käytäntöä.

− Tapaamiset voisivat olla tietyn viikon tiettynä päivänä. Näin asiasta kiinnostuneet voisivat valmistautua tulevaan tapaamiseen.

Lehikoisen mielestä kuntalainen pitää kunnassa nostaa keskiöön.

− Mitä varten kunta on olemassa? Ei ainakaan talouslukuja varten. Elinkeinoelämä ei ole kunnan tärkein asia, vaikka tärkeä onkin. Tärkein on kuntalainen ja siksi myös kuntalaisille voisi avata kuuma linja, joka vastaisi, kun jokin asia mietityttää.

Kunnallisjärjestö haluaa nostaa keskusteluun kunnallisten palvelujen säilymisen ja tasa-arvon.

Uuden pääkirjaston rakentaminen ei saa vaarantaa Kuljun ja Sääksjärven kirjastojen palveluja.

− Koululaiset viihtyvät iltapäivällä Sääksjärven kirjastossa. Jos kirjastoverkko purkautuu, he joutuvat ajamaan bussilla keskustaan ja takaisin. Silloin ei olla oikeasti kaikkien kuntalaisten asialla, sanoo Esa Salminen.

Paula Ojanen, 40, on huolissaan lapsiperheiden palveluista.

− Lasten kohdalla tinkiminen on lyhytnäköistä. Lapsiperheiden palvelut eivät ole kuluja vaan investointeja. Jos peruspalveluista tingitään, kustannukset maksetaan korkoineen tulevaisuudessa.

Kun ryhmäkoot kasvavat, samalla rasitetaan henkilökuntaa entistä enemmän.

− Kunnan tehtävänä on pitää huolta henkilökunnan jaksamisesta. Jokainen päätös vaikuttaa henkilökuntaan. Lasten ja heidän perheidensä kannaltakin on tärkeää, ettei se porukka väsy, painottaa Satu Kosola, 49.

Kunnan pitäisi Satu Kosolan mielestä ottaa enemmän vastuuta työttömien työllistämisestä.

− Kunta voisi ottaa työllistävän roolin. Työttömiä tulisi sijoittaa oikeisiin töihin. Se kannattaa, koska kunnalle tulee verotuloja, työtön on pois tilastoista, ja yksilön kannalta on monta pointtia, miksi työllistyminen on hyvä asia.

Hannu Lehikoinen arvelee, ettei päättäjillä ole aivan oikeaa ymmärrystä siitä, millaisilla tuloilla heikompiosaiset elävät.

− Mitä maksaa yksiö tai kaksio Lempäälässä, mitä maksaa ruoka. Suurin osa päättäjistä on keskituloisia ja suhteellisen hyvässä asemassa olevia. Heillä ei ole kokemusta sellaisesta tilanteesta, että joutuu joka kuukausi miettimään, miten seuraavan kuun pärjää.

Viime vuoden aikana tehdyt poliittiset päätökset saivat Paula Ojasen liittymään Vasemmistoliittoon.

− Minulla meni herne nenään. Kaikki mitataan vain rahassa. Jos nämä ovat yhteistalkoot, niin en ole tällaisissa talkoissa koskaan ollut mukana. Eihän tämä näin voi jatkua. Päätin, että minä ainakin yritän ajaa muutosta enkä ole hiljainen sivustakatsoja.

1970-luvun lopulla politiikkaan lähtenyt Hannu Lehikoinen on myös huolissaan nykymenosta.

− Lasten palvelujen säilyminen huolestuttaa. Se, että käyttäjä maksaa, sopii niille, joilla on rahaa.

− Toisilla on vara valita. Samalla toiset yrittävät sinnitellä parhaansa mukaan arjessa. Kunta voi paremmin ja kaikki ovat tyytyväisempiä, kun huolehditaan siitä, että tasa-arvoiset palvelut ovat kaikkien ulottuvilla. Kaikki ovat onnellisempia kun heikoimmista pidetään huolta, Satu Kosola sanoo.