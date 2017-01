Vaikka ensi vuonna 80 vuotta täyttävä ja vuodesta 2002 eläkkeellä ollut vanhempi lehtori Usko Gullstén ei enää asetu ehdolle ensi kevään kuntavaaleissa, hän aikoo vielä viedä ainakin yhden asian kokoomuksen valtuustoryhmässä eteen päin. Hän on saanut kuntalaisilta palautetta, jonka mukaan VR:n on luopunut työssä kävijöiden suosiman junavuoron pysähdyksestä Lempäälässä. Helsingin suunnasta työpäivän päätteeksi kulkeva juna jatkaa nyt Tampereelle pysähtymättä Lempäälän ohi, koska IC-juna on liian pitkä Lempäälän asemalaiturille. Lempäälässä pois jäävät matkustajat ovat joutuneet pahimmassa tapauksessa hyppäämään junasta turvattomasti sepelille tai lumihankeen.

Gullsténin mukaan laituria on ehdottomasti jatkettava.

– Lempäälän kuntakeskustaa kehitetään, siksikin on tärkeää, että samassa yhteydessä laituria jatketaan joko VR:n ja kunnan tai vaikka pelkästään kunnan omana työnä. Raideliikenne on kestävää kehitystä ja palvelee työmatkaliikenteen lisäksi matkailua, Gullstén perustelee.

Pitkään kunnallisissa luottamustehtävissä toimineen Gullsténin mukaan luottamushenkilö on yhteyshenkilö ja viestin viejä kuntalaisen ja kunnan välillä. Hänen tapanaan on ollut hoitaa kuntalaisten asioita suoraan asianomaisen viranhaltijan kanssa.

– Olen tehnyt aika vähän aloitteita valtuustossa. Suorin tie, jolla jokin epäkohta tai muu asia hoituu, on se, että menen puhumaan suoraan asianomaisen viranhaltijan luokse. Mielestäni se on ollut varmin ja nopein tapa toimia, sanoo Gullstén, jonka toinen tärkeä periaate on ollut, että vaaleilla valittu luottamustoimi menee kaiken muun edelle.

Kaksi toteutukseen johtanutta omaa valtuustoaloitetta Gullsténin mieleen palautuu: Tampereentien ja Pirkkalantien risteyksen kiertoliittymä ja Ehtookodon viereiselle tontille Katepalintien eteläpuolelle tehty pysäköintialue.

– Ajoin monta vuotta valtuustoseminaareissa kevyenliikenteen siltaa Myllyrannasta Hauralaan Hennerin alueelle. Vihdoin se tuli ”Silta tulevaisuuteen” -suunnitelmiin. Sen toteutus siirtyy hamaan tulevaisuuteen, koska Lempäälän keskustan kehittämisessä painopiste siirtyi Kirkkojärven rannasta ja kirkon seudulta radan varteen eikä Hauralan puolta kaavoitettu suunnitelmien mukaan, Gullstén muistelee.

Kahdenkymmenen vuoden ajan sosiaali- ja terveyslautakunnassa, sen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toiminut Gullstén ei ole omien sanojensa mukaan jättäytymässä kunnallisista luottamustehtävistä sivuun sen takia, että merkittävä osa kunnan budjettia ja sen myötä vallankäyttöä on soteuudistuksen myötä siirtymässä kunnista maakuntahallinnolle.

– Eiköhän tämä yhdelle miehelle riitä.

Usko Gullstén aloitti varsinaisena kunnanvaltuutettuna neljä valtuustokautta sitten vuonna 2001. Sitä ennen hän ehti olla runsaat kahdeksan vuotta varavaltuutettu ja usein valtuuston kokouksissa Sampsa Aaltion sairastuttua.

Valtuutettuna olonsa alkuaikoja tähän päivään vertaava Gullstén ei näe paljon eroa valtuustotyöskentelyssä. Yhteistyö eri poliittisten ryhmien välillä on ollut hänen mukaansa tavattoman hyvää ja kehittynyt koko ajan parempaan suuntaan; alkuaikojen ”politikointi” on jäänyt koko ajan vähemmälle. Henkilösuhteet ovat kunnossa niin valtuustossa kuin valtuutettujen ja viranhaltijoiden välillä.

– Asiat ehkä riitelevät, eivät henkilöt. Hyvin harvoin valtuustossa loppujen lopuksi äänestetään. Viimeksi niin kävi maapoliittisen ohjelman ja Lempäälä-talon kohdalla, sanoo Gullstén, jonka mukaan Lempäälä-talo toteutuu, vaikka SRV Rakennus Oy jäikin pois kunnan ja seurakunnan yhteishankkeesta.

Ikärasismiinkaan hän ei ole törmännyt.

– Olen päässyt niihin tehtäviin, joihin äänimääräni on minut oikeuttanut.

Gullstén pitää itselleen tärkeänä, että on saanut olla mukana useita vuosia Lempäälän keskustan kehittämisessä Lempäälän ev.-lut. seurakunnan edustajana. Lempäälän kunnassa on pidetty visionääri Toni Virkkusen johdolla palavereja, joissa oli mukana Lempäälän kunnan, seurakunnan, yrittäjien, eri rakennusliikkeiden, suunnittelijoiden, Tampereen yliopiston, maanomistajien ja muiden asiantuntijoiden edustajia.

– Sellainen suunnittelu oli ainutlaatuista ja tulosta syntyi. Suunnitelma on ainakin osittain ohjeena tulevalle keskustan rakentamiselle, sanoo Gullstén, joka pitää Lempäälän kuntaa loistavana paikkana asua ja työskennellä.

– Tällainen sijainti kasvavalla ja kehittyvällä Tampere-Hämeenlinna-Helsinki -janalla radan varressa ja vesistöjen äärellä on mahtava. Sen vuoksi keskustaa pitää kehittää.

Tulevilta kunnanvaltuustoehdokkailta Gullstén toivoo samaa kuin nykyisiltä päättäjiltäkin:

– Hyvää yhteistoimintaa, kokonaisuuksien hallintaa ja kykyä nähdä asiat pitkälle eteenpäin. Ei pidä sortua liikaa lillukanvarsiin.

Hauralassa Toutosen rannalla asuva Usko Gullstén tähyää järven jäälle, jonka pinnalle on satanut ohut kerros vitivalkoista uutta lunta.

– Toivon, että lunta sataisi niin paljon, että kunta pystyisi tekemään Hakkarin urheilukentälle ladut ja neljännetkymmenennet Nappulahiihdot pystyttäisiin viemään läpi – ja pääsisi itsekin hiihtämään, sanoo Kuljusta Pirkkalaan parinkymmenen kilometrin lenkkejä talvisin hiihtävä Usko Gullstén.