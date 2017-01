Tässä viimepäivinä tullut seurattua tätä uutisointia. Jotenkin tulee vaan sellainen olo, että voiko tälle kaaokselle enää

mitään. Miten minä muka voisin parantaa asioita…

On käsittämätöntä, että samaan aikaan kun Alkon toimitusjohtaja saa palkkaa 36 000€/kk, meiltä kaikkein köyhimmiltä vaan

leikataan. Pahimmalle ehkä tuntuu se, että ne kaikki lapset, jotka ei ole syntyneet rikkaaseen sukuun, joutuvat kärsimään tästä

käsittämättömän röyhkeästä leikkauslinjasta. Yksikään lapsi ei ole tällaista ansainnut, yksikään lapsi ei ole syypää maailman tilanteeseen,velkoihin ja veronkiertoon.

Joku viisas voi tietysti sanoa, että voihan köyhäkin lapsi harrastaa. Ulkoilla ja on ilmaisia kerhoja jne. Niin, mutta montako

Patrik Lainetta jää löytämättä, koska köyhä ei voi edes unelmoida moisesta harrastuksesta. Ilmaiset jutut on ihan kivoja, mutta siinä vaiheessa, kun elämässä ei ole muuta mahdollisuutta, kuin ilmaiset jutut, se ei ole enää niin kauhean kivaa.

Tai entäpä koulujen pakollinen hiihto ja luistelu,yleisurheilu???Entä jos ei ole varaa ostaa edes näihin välineitä? Ja kyllähän siellä koululla on jotain lainatarvikkeita, mutta luuletteko, että urheilu on enää mukavaa, kun on liian isot monot jalassa ja kaverit nauraa vieressä?? Moniko meistä aikuisista suostuisi moiseen??

Mitä väliä on Pisa tutkimuksilla ja hienoilla työryhmillä, jotka pohtii, miten saadaan lapset aktivoitua ja liikkeelle, jos edes

normaaliin elämiseen ei ole varaa?Kuinka moni vanhempi on viety äärirajoille, kun elämä on pelkkää sinnittelyä? Ja kuinka moni lapsi joutuu vierestä seuraamaan tätä kärsimysnäytelmää??

Siis oikeasti, mitä minä voin tehdä!!!???

Paula Ojanen

Vasemmiston kuntavaaliehdokas