”Miten nämä ovat vain naisten ongelmia?”

Kuka muistaa Vintiöt? 90-luvulla lentäviä lauseita ja sketsiviihdettä viljelleeseen poppooseen kuuluivat ainakin Samuli Edelmann, Kari ”Hissu” Hietalahti ja Santeri Kinnunen. Heidän sketsinsä Mestareista pompsahti mieleeni tässä eräänä päivänä. Sketsissä esiintyvät Mestarit eli Kirka, Hector, Pepe Willberg ja Pave Maijanen. Pepe Willberg laulaa kappalettaan Aamu ja jumittuu aina samaan kohtaan. ”Siihen mä jään, mä jään siihen, siihen mä jään. Mä jään siihen, siihen mä jään.”

– Pepe, sä jäit taas siihen, huomauttivat kollegat.

Vesilahtelaiset ovat muuttuneet Pepe Willbergeiksi. On nimittäin jääty siihen ja se on uusi kirjasto. Kunnanvaltuusto on asian naputellut päätetyksi ja S-marketin vieressä on kummasteltu jättimäistä paalutuskonetta sekä seisovaa vettä. Hämmästelyä on piisannut ja pahoja puheita. Oliko se nyt hyvä päätös vai ei, sen näemme tulevaisuudessa. Päätös on kuitenkin tehty. Olisi aika siirtyä eteenpäin.

Tänä kesänä kunnan alueella on huristellut linja-auto jos toinenkin tutustumassa Laukon kartanoon ja samalla Klaus Kurjen tiehen sekä muihin nähtävyyksiin. Nyt on hyvä hetki pohtia, mikä houkuttelisi matkaajat myös uuteen kirjastoon. Mahtuisiko seinille nykyiseen tapaan taide- ja valokuvanäyttelyitä, jotka kiinnostaisivat matkailijoita? Voisiko mainioiden Nopolan sisarusten kanssa tehdä yhteistyötä tai hyödyntää aivan lähellä sijaitsevaa Oiva Paloheimon taiteilijakotia? Varmasti näitä on pohdittu jo ainakin kunnan taholta, mutta arvosteluun käytetyn energian voisi myös kohdentaa tulevaisuuden suunnittelemiseen.

Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi kehottaa blogissaan kuntalaisia myönteisempään asenteeseen. Hän on huolissaan siitä, että vesilahtelaiset eivät tunnu olevan enää samassa veneessä. Pienessä kunnassa voi olla hyvinkin kohtalokasta, jos jatkuvasti köyttä vedetään eri suuntiin. Suoraan sanottuna siihen ei ole varaa. Esimerkiksi ikiaikainen vastakkainasettelu Narvan ja Kirkonkylän välillä jaksaa nostattaa ainakin tällaisen junantuoman kulmia kerta toisensa jälkeen. Johtunee ehkä siitä, että en ole narvalainen enkä kirkonkyläläinen, ja joudun joka tapauksessa starttaamaan auton lähes aina kunnallisen palvelun pariin hakeutuakseni.

Kuntavaalien lähestyessä toivon, että ehdokkaita piisaa ja paljon, koska ääntäkin on riittänyt. Nyt on mahdollisuus oikeasti vaikuttaa ja käydä talouden haasteiden kimppuun kaikella sillä tarmolla millä äläkkää on pidetty. Ehkä viimeistään vaalien jälkeen soudamme jälleen samaan suuntaan siinä samassa veneessä.

L-VS on lähettänyt suorana valtuuston kokouksia jo hyvän tovin ja ne ovat edelleen nähtävillä osoitteessa lvs.fi/live. Suosittelen.