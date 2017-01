Kuntavaalit huhtikuussa

Naisyrittäjät ajavat tasa-arvoa vauvalaskuun

Iloinen keittiö -kaupan yrittäjä Susan Äijälä on aktiivisesti mukana yrittäjäjärjestöissä. Hän on toiminut Tampereen Seudun Yrittäjänaisten hallituksessa vuodesta 2011 lähtien ja ollut viimeiset kaksi vuotta sen puheenjohtajana. Vuodenvaihteessa hän luovutti puheenjohtajan nuijan seuraajalleen. Hän toimii myös Suomen Yrittäjänaisten hallituksessa ja Suomen Yrittäjien työttömyyskassan varapuheenjohtajana.

Sekä Suomen Yrittäjänaiset että Tampereen Seudun Yrittäjänaiset viettää tänä vuonna 70-vuotisjuhlavuottaan. Perustamisvuonna 1947 maailma oli naisille hyvin erilainen. Silti vielä 70 vuotta myöhemminkin yrittäjänaisten asiaa ajamaan tarvitaan oma etujärjestö.

– Suomen yrittäjät on miesvaltainen. Vaikka se tekee hyvää työtä, eivät yrittäjänaiset saa välttämättä omia intressejään ajettua. Suurin osa naisyrittäjistä on yksinyrittäjiä, missä on omat haasteensa, joita työnantajayrittäjä ei välttämättä käsitä, Susan Äijälä kertoo.

Naisyrittäjä usein myös työllistää naisia. Nuorten naisten ollessa kyseessä kuvioon tulevat mukaan työntekijöiden raskaudet ja vanhempainvapaat.

– Systeemi on se, että kustannukset kaatuvat yrittäjän harteille. Tavoitteena on tasata ns. vauvalasku laajemmalta pohjalta. Lapsia tarvitaan, mutta kun perhe saa lapsen, se on yhteiskunnan asia eikä vanhempien työnantajien pitäisi maksaa niitä kustannuksia.

Lisäksi edelleen on vallalla tapa, että lapsen sairastuessa äiti jää kotiin hoitamaan häntä.

– Miten nämä ovat vain naisten ongelmia ja heidän pitää painia niiden kanssa, Susan Äijälä pohtii.

Viime vuoden lokakuun 31. päivä oli naisten palkkapäivä. Naisten palkkapäivää vietetään vuosittain sinä päivänä, jolloin naisten palkat suhteessa miesten palkkoihin on kyseiseltä vuodelta maksettu.

– Jokaisen yrittäjän tulisi pyrkiä kohtelemaan työntekijöitään samalla tavalla, toteaa Susan Äijälä.

Hän kertoo tarinan jo 25 vuoden takaa. Miehellä ja naisella oli sama työ, mutta selvästi eri palkka. Hänen naispuolinen pomonsa oli asiaan todennut, että ”on siinä munilla kilohintaa”.

– Kyllä yläkerta on tärkeämpi kuin alakerta, sanoo myös Susan Äijälä.

Kyse on myös työn arvostuksesta. Matalapalkka-alan töitä, jotka näkyvät vain jos kukaan ei tee niitä, ei arvosteta. Siitä kielii muun muassa roskaaminen, joka on Susan Äijälän mukaan välinpitämättömyyttä yhteisiä asioita kohtaan.

Sanonnan mukaan nainen on naiselle susi. Tätä Susan Äijälä ei allekirjoita vaan toteaa yrittäjänaisten olevan hyvä esimerkki päinvastaisesta.

– Historiallisesti verkostoituminen on miesten juttu, mutta erityisesti nuoret naiset osaavat sen todella hyvin. Itse pyrin verkostoitumaan kaikkien ihmisten kanssa.

Noin kymmenen vuotta sitten Susan Äijälä oli valinnan edessä. Hän oli hakeutunut life coachin eli elämäntaidon valmentajan pakeille, koska töissä ei ollut enää mukavaa.

– Life coachin kanssa kävimme keskusteluja ja kaivettiin päästäni ne asiat, jotka kiinnostavat. Niitä olivat koti, sisustus ja ruuanlaitto.

Vaihtoehtoina olivat tyytyminen silloiseen huoltoasemien piiripäällikön työhön, työpaikan vaihtaminen tai yrittäjäksi lähteminen. Neljännen polven yrittäjällä on yrittäjyys geeneissä, joten valinta ei ollut vaikea.

Ensin avautui Iloinen keittiö -liike Koskikeskukseen ja sitten mukaan tuli tukkukauppa. Iloisen keittiön valikoima on lähes sataprosenttisesti itse maahantuotua. Jälleeenmyyjiä on tällä hetkellä Hangosta Kilpisjärvelle asti ja omat liikkeet Ideaparkissa ja Hyvinkäällä. Hyvinkään liikkeen ovet tosin sulkeutuvat lähiaikoina.

– Monta päivää vaihtaisin pois, mutta en sitä päätöstä, että lähden yrittäjäksi, Susan Äijälä toteaa.

– Yrittäjyys on sellainen asia, mistä nautin. Jos menee hyvin voi katsoa peiliin, ja jos menee huonosti voi katsoa peiliin, hän jatkaa.

Viime vuosi oli Susan Äijälällä kiireinen, mutta tulevasta vuodesta on tulossa vielä kiireisempi. Yrittäjäjärjestöjen luottamustehtävien lisäksi hän on ehdolla kuntavaaleissa Kokoomuksen listalla.

– Meillä on Lempäälässä kaikki valttikortit mitä vain olla ja voi, hän toteaa.