Pajalantien aluetta kaavoitetaan teollisuuden käyttöön

Pajalantien alueen kaavoituksella Lempäälän kunta vastaa kasvaneeseen yritystonttien kysyntään.

− Laajenemissuuntaa on haettu ja todettu, että tämä on nopein vaihtoehto, kertoo suunnittelupäällikkö Timo Nevala.

Helsingintien toisella puolella on Hulikankulman yritysalue, mutta siellä tontit ovat käymässä vähiin.

Pajalantien suunnittelualueella on ennestään teollisuutta sekä kolme omakotikiinteistöä. Alueen asemakaavasta on nyt valmistunut kaksi luonnosvaihtoehtoa.

Molemmissa vaihtoehdoissa Pajalantie on linjattu uudelleen. Tie lähtee nykyisestä liittymästä, mutta tiessä oleva jyrkkä mutka poistuu.

− Ykkösvaihtoehdossa tie kulkee jossain määrin nykyisen kohdalla, kakkosvaihtoehdossa katulinjaus on suorempi, jolloin Helsingintien puolen tonteista saadaan isompia kokonaisuuksia, kertoo kaavoitusarkkitehti Maija Villanen.

Katu liittyy Helsingintiehen Hulikanmutkan liittymän eteläpuolella. Katualueen varaus on 23 metriä.

− Kun ollaan teollisuusaluetta tekemässä, täytyy päästä liikkumaan, Nevala toteaa.

Toinen suurempi ero kaavaehdotuksissa koskee asumista. Ykkösehdotus sisältää nykyiset kolme asumiseen tarkoitettua tonttia, kakkosehdotuksessa koko alue on varattu teollisuudelle.

− Ajatuksena on, että asumisen tonteilla voisi olla teollisempaa toimintaa myös. Asumisen kannalta haasteena kahdella tontilla on Helsingintien melu, Villanen sanoo.

Kaava-alueen eteläosa on samanlainen molemmissa vaihtoehdoissa. Kunnan omistaman alueen eteläosassa on lepakoita, joita EU-direktiivin mukaan pitää suojella.

− Se on lepakoille tärkeä alue. Alueella on myös paikallisesti merkittäviä luontotyyppejä; ruoho- ja heinäkorpea ja reheviä lehtolaikkuja. Nyt kun tehdään uutta pintaa teollisuuden rakentamiseen, metsän luontoarvot korostuvat ja niitä pitäisi pyrkiä säilyttämään, Villanen sanoo.

Kunnan omistamalle alueelle syntyy ykkösvaihtoehdossa 7,45 hehtaaria ja yksityisille 5,43 hehtaaria teollisuusaluetta. Kakkosvaihtoehdossa kunnan osuus on 7,28 ja yksityisten 7,67. Ero johtuu siitä, että kakkosvaihtoehdossa ei ole omakotitaloja.

Kaavaluonnokset ovat nähtävillä helmikuun loppuun asti.

− Palautteen jälkeen lähdetään miettimään, kumpi on parempi vaihtoehto. Voi se olla näiden yhdistelmäkin, Villanen sanoo.

Tavoitteena on saada kaavaehdotus valmiiksi kesällä ja päätös vuoden loppuun mennessä.