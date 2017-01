Maailman havainnoija nauttii seniorin vapaudesta

Ensin oli pelkästään neli- tai kolmihaaraliittymiä ja jonomuodostusta. Sitten Lempäälän katukuvaan ruvettiin rakentamaan liikenteen joustavuutta ja liikenneturvallisuutta lisääviä kiertoliittymiä. Niitä tuli lisää ja lisää. Alun hienoisen arastelun jälkeen Lempäälässä on totuttu ajamaan kohtalaisen sujuvasti kiertoliittymissä. Syytä onkin, sillä nyt kunnan alueella on jo peräti kymmenen kiertoliittymää ja lisää on luvassa.

Liittymät toimivat, mutta nyt on aika katsastaa, miltä ne näyttävät. Monin paikoinhan koti- ja ulkomailla kiertoliittymät on varustettu somistein, jotka kuvastavat jollakin tavalla paikkakunnan ominaisluonnetta. L-VS kävi tutkailemassa kunkin jo paikoillaan seisovan kiertoliittymän kauneusarvoja, ja ehdoton ykkönen oli helppo valita.

Kaikki kiertoliittymät näyttävät hyvin hoidetuilta, mutta valtaosa niistä ei jätä jälkeensä juuri muistijälkeä: reunoilla matalaa kiveystä, istutusta keskellä ja nuolia osoittamassa kiertosuuntaa. Historiallista menneisyyttä, elinkeinoja tai muuta paikallisväriä kiertoliittymätoteutuksista ei löydy yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Ainoa omintakeinen teos sijaitsee aivan Lempäälän kunnan ytimessä, entisen Piipon tehtaan edustalla.

Kunnan ensimmäinen nykyaikainen kiertoliittymä sijaitsee Valkeakoskentien ja Halkolantien/Puistokadun liittymässä lähellä Manttaalitaloa. Kiertoliittymän kivetyn reunan jälkeen sisäkehällä on somisteena matalahkoa koristepensasta.

Kuntakeskustassa sen itäpuolella on myös kaksi muutakin kiertoliittymää. Toinen niistä sijaitsee Turuntien ja Lemmonkadun liittymässä Lidlin lähellä ja toinen Puistokadun/Piiponraitin ja Lemmonkadun liittymässä. Turuntien kiertoliittymässä on kiveyksen keskellä istutettuna matalaa pensasta ja yksi puu.

Täällä tärppää! Lemmonkadun ja Puistokadun/Piiponraitin risteyksessä oleva kiertoliittymä on helmi, jopa ihan valtakunnan tasolla. Kiertoliittymässä ei ole sen paremmin istutuksia kuin edes kiertosuuntaa osoittavia nuoliakaan. Teos on jättimäinen tikkataulu suurikokoisine tikkoineen muistona vieressä sijainneesta Piipon tehtaasta, joka valmisti muun muassa tikkatauluja. My way -nimisen teoksen lahjoitti vuonna 2012 Lempäälän kunnalle Elcoteqin omistajana tunnetuksi tullut Antti Piippo. Teos on runsaasti julkisia taideteoksia tehneen kuvanveistäjä Pekka Jylhän käsialaa. Suositeltava ihailukohde niin päivänvalolla kuin iltavalaistuksessakin.

Tampereentiellä on neljä kiertoliittymää.

Tampereentien ja Katepalintien/Nokkatien liitymässä oleva kiertoliittymä Harakkalassa on keskeltä hieman kohoava ja varustettu korkealla valaisimella sekä erikorkuisilla kasveilla.

Kuokkalassa Tampereentien ja Pirkkalantien liittymässä on profiililtaan erittäin matala kiertoliittymä, jossa kasvaa maksaruohoja ja muita maanpeittokasveja sekä pieniä pensaita.

Kuljussa Tampereentien ja Myllykoluntien/Kuljuntien risteyksessä on laaja, valaistu kiertoliittymä, jonka keskelle on istutettu havupuita. Kuljuun on lisäksi tulossa Lempäälän kaksi seuraavaa uutta kiertoliittymää, toinen Linnajärventien ja Kuljun asematien liittymään ja toinen Kiimakalliontien sekä moottoritierampille vievän tien liittymään.

Sääksjärvellä on kunnan uusin kiertoliittymä. Se on Sääksjärven keskustassa Tampereentien ja Pitkäahteentien risteyksessä lähellä S-marketia. Kiertoliittymän keskellä on matalia ruskan värjäämiä istutuksia.

Ideaparkilla on kaksi identtistä kiertoliittymää. Niistä eteläisempi sijaitsee Ideaparkinkadun ja Marjamäenkadun liittymässä ja pohjoisempi Ideaparkinkadun ja Ruokosmetsänkadun liittymässä. Molemmissa kasvaa matalaa pensasta sekä korkeita pylväspuita.

Vielä etäämpänä kuntakeskustasta sijaitsee säteeltään suurin Lempäälän kiertoliittymistä. Helsingintien ja Marjamäentien/Savontien liittymässä rekat ja muu liikenne kiertävät kahdella eri pensaslajilla somistettua kiertoliittymää.