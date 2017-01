Huippujääkiekkoa ei voi harrastella

LeKi – Hokki 6 – 3

Juhlahetki: Juhlapelejä otellaan aina silloin tälöin jonkun hyvän syyn takia. Lauantaina 14. tammikuuta Lempäälän Kisan Mestis-joukkueella syitä oli peräti kaksi: Seura juhlisti kymmenen vuotista Mestis-taivaltaan ja joukkueen merkittävimmän Mestis-pelaajan koko kymmenvuotisen historian aikana eli Lassi Mattilan pelipaita jäädytettiin ja nostettiin hallin seinustalle yhdessä Risto Mikkolan, Markku Joensuun, Kari Virtasen, Vesa Papinsaaren ja Paavo Nion kanssa. Mattilan pelinumerolla 33 ei pelaa Kisan edustusjoukkueessa enää kukaan, paitsi mahdollisesti hänen lapsensa. Väkeäkin oli paikalla loistavat 404 silmäparia, mikä oli kauden Hakkarin ennätyslukema.

Pelin henki: Kisan joukkue vastasi taustaväen juhlajärjestelyihin hienosti pelaamalla energisen ja taisteluilmeisen pelin. Avauserässäkin Kisa oli hyvin pelissä mukana, vaikka maalin tappiolla olikin. Toinen erä oli uljasta LeKi-pelaamista, siinä olisi voinut ottelu jo ratketa. Päätöserään Kajaanin Hokki nosti tempoa ja pyöritti Kisaa välillä pahastikin, mutta voitontahtoiset kisalaiset kestivät paineen. Päätöserän lopussa nähtiin kaksi upeaa osumaakin, kun Matias Haarasen ylivoimapommi upposi ja Tommi Välimaan kiekon ryöstöstä pääsi Juuso Rämö iskemään lopullisen pelin niitin.

Tasainen pelaajisto: Vaikka Kisan pelaajapakka aina jonkin verran elääkin, on joukkue löytänyt yhteisen tekemisen sävelen. Muun muassa kaksi kärkitykkiä Santeri Vuoti ja Anton Levtchi ovat olleet pääosin Liigan matkassa, mutta korvaajia ja uusia ratkaisijoita on löytynyt, kuten kärkiniminä mainittakoon Juuso Rämö ja Tuomas Koskinen. Tommi Välimaa johtaa kokemuksellaan ja esimerkillään joukkoja kaukalossa. Pakistossa esimerkiksi Jimi Kuronen ja Tuukka Laakso ovat nostaneet pelaamisen tasoaan kauden mittaan huikeasti.

Tasainen sarja: Mestiksen 50 kierrosta käsittävästä runkosarjasta on pelattu, joukkueesta riippuen 34 – 36 kierrosta. Kärkikaksikko SaPKo ja TuTo ovat muilta karussa, mutta esimerkiksi kahdeksantena olevan Kisan ero kolmossijaan on seitsemän pistettä ja toisaalta tällä hetkellä puitoamiskarsintaviivan alapuolella olevaan Hokkiin viisi pistettä. Pelaajasiirtojen takaraja on 15. helmikuuta, jonka jälkeen pelataan vielä kahdeksan runkosarjan kierrosta. Jännäksi siis menee.

Mitä seuraavaksi?: Kisalla on kolmen vieraspelin turnee, kun joukkue matkustaa Joensuuhun, Iisalmeen ja ensi viikolla Jyväskylään.