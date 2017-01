Kun maailma kaatuu tai pyörii

Suomessa asennetaan yli 4000 sydämen tahdistinta vuosittain. Laitteiden kehitys on mahdollistanut sen, että tahdistin voidaan asentaa entistä lievemmissä tilanteissa parantamaan potilaan elämänlaatua. Vaikka tahdistimen asennus toimenpiteenä onkin nykyään rutiinia tekijöille, on se jokaiselle potilaalle ainutkertainen ja jännittävä kokemus.

Sydämen tahdistin asennetaan yleensä vanhemmalla iällä, mutta tietyissä tilanteissa tahdistin voidaan joutua asentamaan missä iässä tahansa, jopa aivan pienillä lapsilla. Tavallisimmin asennettava tahdistintyyppi on hitaan sykkeen tahdistin. Toinen tyyppi eli ns. rytmihäiriötahdistin asennetaan sellaisille henkilöille, joilla on ollut esimerkiksi sydäninfarktin yhteydessä joko sydänpysähdys tai kammiovärinä. Sydämen vaajaatoimintatahdistin voidaan tietyissä tilanteissa asentaa henkilöille, joilla on sydämen vaikea vajaatoiminta.

Tavallisimmin tahdistin toimii niin, että suurin osa sydämen lyönneistä tulee sydämen itsensä ohjaamina, ja tahdistin tulee mukaan vasta silloin kun sydämen syke laskee tietyn ennalta säädetyn raja-arvon alle. Nykyisin laitteiden toiminta on niin hienoa, että tahdistimen toimintaa ei itse huomaa mitenkään. Laitteen asennuksen jälkeen tosin voidaan tarvita yksi tai useampia säätökertoja, jotta tahdistin toimisi ideaalisesti. Nämä säädöt eivät vaadi mitään toimenpidettä, vaan ne tehdään tietokoneella tahdistimen päälle iholle asennettavan anturin kautta.

Sydänpysähdyspotilaille esennettava rytmihäiriötahdistin kykenee antamaan tarvittaessa potilaan sydämeen samanlaisen sähköiskun kuin defibrillaattori eli sydäniskuri. Tämäkin tapahtuu niin nopeasti, että potilas ei ehdi mennä tajuttomaksi. Tällaisia tilanteita potilaalle tulee kuitenkin erittäin harvoin.

– Minä pääsin ajoissa tahdistinhoitoon oikeastaan aivan sattumalta. Viime toukokuussa olimme kotona mittailleet vaimon verenpaineita uudella mittarilla ja samalla tuli mitattua omakin verenpaine. Siinä tuli ilmi, että minulla pulssi oli vain 30 minuutissa. Ajattelimme, että se on varmaan vain laitevikaa. Mainitsin asiasta kuitenkin seuraavana päivänä Ehtookodon jumpassa ryhmässä olevalle lääkärille, ja hän passitti minut heti pulssiani kokeiltuaan terveyskeskukseen. Sieltä sitten minut vietiin ambulanssilla Acutaan ja seuraavana päivänä minulle asennettiin jo tahdistin, kertoo lempääläinen Timo Ahonen.

– Minulla ei ollut ollut aikaisemmin oikeastaan varsinaisia sydänvaivoja, vaikka nuorempana kärsinkin sydämen nopealyöntisyyskohtauksista. Niitä tutkittiinkin, mutta mitään ei kuitenkaan tehty. Sitten ne yllättäen loppuivat ja minusta tuntui, että sydän on kunnossa, jatkaa Ahonen.

– Ja kyllä minulle nytkin sanottiin, että sinulla on vahva sydän, mutta pulssi vain on niin hidas, että sillä ei voi tulla toimeen ja ainoa hoitovaihtoehto on tahdistin. Kaikki kävi sitten lopulta todella nopeasti, ja saan olla tyytyväinen, että tahdistin on varmistamassa sydämen toimintaa.

Sydämen tahdistinhoitoa voidaan tarvita myös tapauksissa, joissa henkilöllä ilmaantuu yllättäviä pyörtymiskohtauksia, joille ei löydy mitään selitystä. Juuri näin kävi toiselle lempääläiselle Tahvo Nuutiselle, jolla tahdistin on sykkinyt rinnassa jo viiden vuoden ajan.

– Onneksi yksi pyörtymiskohtaus sattui Tays:n sydänpolilla, johon olin tullut tutkimuksia varten. Reipas vaimoni haki hoitohenkilökunnan nopeasti paikalle, ja minut kytkettiin sydänmonitoriin, josta diagnoosi sitten selvisi, kertoo Nuutinen.

– Minulle oli tehty jo ns. Holter-tutkimus, jossa sydämen rytmiä seurattiin vuorokauden ajan, mutta siinä ei silloin näkynyt mitään. Onneksi tuo polilla tapahtunut pyörtyminen paljasti diagnoosin. Tahdistin laitettiin minulle sitten samalla reissulla, ja siihen loppuivat pyörtymiset, kiittelee Nuutinen.

Molemmat miehet toteavat, että tahdistimen saanti on ollut upea juttu. Sen toimintaa ei arjessa mitenkään huomaa, kontrollikäyntejä on harvoin ja paristokin kestää jopa yli 10 vuotta. Tahdistimen asennus tapahtui paikallispuudutuksessa ja itse toimenpiteestäkään ei jäänyt mitään huonoja muistoja.

– Siinä minä juttelin operoivan lääkärin ja hoitajan kanssa toimenpiteen aikana. Leikkausalueen suuntaan oli ”esirippu” edessä, eli sinne en nähnyt, mutta mukavaan hoitajaan oli näköyhteys, muistelee Tahvo Nuutinen.

– Omasta puolestani voin ainakin suositella tahdistimen asennusta kaikille, joille sitä tullaan ehdottamaan hoidoksi. Eikä itse toimenpidettäkään tarvitse pelätä, vaikka se tietenkin kaikkia jännittääkin etukäteen, summailee Timo Ahonen.

– Kyllä minulla on ainakin huomattavasti turvallisempi olo arjessa, kun tahdistin antaa turvaa, eikä tarvitse pelätä ainakaan yhtäkkisiä pyörtymisiä, lisää Nuutinen.

Oma kokemukseni: Muutama säätö tarvittiin

Itse jouduin tahdistimen laittoon lopulta hieman yllättäen. Vaikka olen koko ikäni kärsinyt erilaisista rytmihäiriöistä, olen pärjännyt vain tarvittaessa otetuilla beetasalpaaja –lääkkeillä. Tänä syksynä tuli kuitenkin eteen tilanne, että pulssi alkoi ajoittain mennä niin hitaaksi, että sillä ei enää tullut toimeen. Toisaalta entiset lääkkeet olisivat hidastaneet pulssia vielä lisää. Ainoaksi vaihtoehdoksi tuli tahdistimen asennus.

Neljän viikon odotusaika toimenpiteeseen tuntui lopulta melko pitkältä. Onneksi varsinaista toimenpidejännitystä alkoi olla vasta muutama päivä ennen leikkausta. Vaikka kaikkialla painotettiin sitä, että toimenpide on nykyään aivan rutiinia, niin se tietenkin on sitä vain tekijöille, ei potilaalle. Oma ammattitausta vielä lisäsi pelkoa mahdollisista komplikaatioista. Toimenpideaamuna Tays:n Sydänsairaalan osastolle mennessä vastaanotto oli ystävällistä ja ammattitaitoista. Alusta alkaen kaikessa tuntui kuitenkin nykyinen kiire ja liukuhihnamaisuus. Tahdistimen asentavan lääkärin tapasin pikaisesti ennen toimenpidettä. Osastolla annettiin rauhoittava esilääkitys ja ennaltaehkäisevä antibiootti laskimoon. Sitten sängyllä kuljetus toimenpideosastolle.

Sydänsairaalan toimenpidesalissa henkilökunta oli erittäin ystävällistä ja rauhoittavaa. Varsinainen tahdistimen asennus tehdään paikallispuudutuksessa ja lisäksi voidaan antaaa rauhoittavaa lääkitystä ja kipulääkitystä tarpeen mukaan. Anestesiakaari ja siinä oleva vihreä liina estävät näkemisen leikkausalueelle. Kardiologi eli sydänlääkäri vie yleensä vasemman solisluun alapuolelle tehdystä ihoviillosta tavallisimmin kaksi sähköjohdinta laskimoiden kautta sydämen oikeaan eteiseen ja kammioon. Sitten johtimet kytketään hieman kahden euron kolikkoa suurempaan tahdistinlaitteeseen, joka upotetaan kudoksiin. Lopuksi laite kiinnitetään ompelemalla ja haava suljetaan. Kaikkinensa toimenpide kestää normaalitapauksessa noin tunnin.

Toimenpiteen jälkeen tulee kuljetus takaisin osastolle, jossa varsinainen toipuminen alkaa. Jälleen kiireisyys korostuu, kun jo illan aikana minulle ja samanlaisessa toimenpiteessä olleelle huonetoverille korostetaan sitä, että aamulla pitää olla vaatteet puettuna jo heti klo 7 jälkeen, koska seuraavat potilaat ovat silloin jo tulossa meidän tilalle. Hieman hoippuvina meidät saatetaan aamulla vielä Sydänsairaalan poliklinikalle, jossa tehdään viimeiset tarkastukset ja säädöt laitteeseen. Sitten taksilla kotiin.

Itse jouduin käymään kaikkiaan kolme kertaa laitteen säädössä kuukauden aikana ennenkuin kaikki oli lopulta kunnossa. Minulla haavassa oli sulavat ompeleet, joten niitä ei tarvinnut poistaa. Yöpöydällä on vapaaehtoinen etäseurantalaite, joka lukee langattomasti tahdistimen datan, ja lähettää sen keskusyksikköön. Siellä tietokone analysoi tiedot ja tekee tarvittaessa hälytyksen tahdistinhoitajalle Sydänsairaalaan. Hän on sitten tarvittaessa minuun yhteydessä. Ensimmäinen kontrollikäynti on nyt tulossa. Seuraavat tulevatkin sitten 1-2 vuoden välein. Omalla kokemuksellani voin sanoa samoin kuin Timo ja Tahvokin, että vaikka toimenpide ei ole riskitön, niin siihen kannattaa mennä silloin kun tarve vaatii. Toimenpiteen jälkeen vaatii hieman totuttelua, että uskaltaa luottaa laitteeseen ja itseensä. Vaikka laite vaikuttaa vain sydämen rytmiin, niin elämä tuntuu turvallisemmalta, kun tahdistin sykkii rinnassa.

Teksti: Jorma Lehtinen

Kuvat: Jorma Lehtinen